Як красиво носити хустку: модні ідеї для натхнення

Ілюстративне фото (pexels.com)

Цей аксесуар може зробити ваш образ більш цікавим і стильним

Осінь вже майже на порозі - а це відмінний час для хусток і палантинів! Це, мабуть, найпростіший спосіб підняти образ на рівень вище. Стиліст Катерина Кароль розповіла, як правильно підібрати і носити цей аксесуар, щоб виглядати стильно і красиво. Також вона показала наочні приклади для натхнення і навіть зняла відео зі своїми улюбленими способами і трюками.

З ЧИМ НОСИМО?

З чим завгодно! З жакетом, косухою, тренчем, пальто, плаття, джинсами і так до нескінченності...

ЯК ПІДІБРАТИ?

А ось тут вже треба подумати! Ясна річ, шовкове плаття і в'язаний шарф речі несумісні, хоча...НІ!

Важливо враховувати:

поєднання фактур

поєднання кольорів

поєднання пропорцій (це більше питання до принту самої хустки, хоча мініатюрним дівчатам величезну хустку краще обходити стороною, ну ви зрозуміли)

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Я завжди кажу, що хустка - це найкращий спосіб зібрати образ в єдине ціле! Як? Дуже просто!

Хустка може бути яскравою плямою в образі, а може навпаки підтримати іншу яскраву пляму!

А ще хустку може додавати стрункості! Беремо палантин/хустку, «звішуємо» його довгі кінці вперед і колірні вертикалі витягують силует! При бажанні позначаємо талію ременем. До речі, це відмінний спосіб урізноманітнити верхній одяг - нова хустка, новий образ!

Ілюстративне фото (instagram.com/katerina_kaarol)

Нагадаємо, стиліст Віка Барва поділилася правилами, які допоможуть вам носити одяг оверсайз стильно і виглядати актуально.