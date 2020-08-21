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Як красиво носити хустку: модні ідеї для натхнення

П'ятниця 21 серпня 2020 17:31
Як красиво носити хустку: модні ідеї для натхнення
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Цей аксесуар може зробити ваш образ більш цікавим і стильним

Осінь вже майже на порозі - а це відмінний час для хусток і палантинів! Це, мабуть, найпростіший спосіб підняти образ на рівень вище. Стиліст Катерина Кароль розповіла, як правильно підібрати і носити цей аксесуар, щоб виглядати стильно і красиво. Також вона показала наочні приклади для натхнення і навіть зняла відео зі своїми улюбленими способами і трюками.

З ЧИМ НОСИМО?

З чим завгодно! З жакетом, косухою, тренчем, пальто, плаття, джинсами і так до нескінченності...

ЯК ПІДІБРАТИ?

А ось тут вже треба подумати! Ясна річ, шовкове плаття і в'язаний шарф речі несумісні, хоча...НІ!

Як красиво носити хустку: модні ідеї для натхнення

Важливо враховувати:

  • поєднання фактур
  • поєднання кольорів

Як красиво носити хустку: модні ідеї для натхнення

  • поєднання пропорцій (це більше питання до принту самої хустки, хоча мініатюрним дівчатам величезну хустку краще обходити стороною, ну ви зрозуміли)

Як красиво носити хустку: модні ідеї для натхненняЯк красиво носити хустку: модні ідеї для натхнення

Як виглядати стильно в міжсезоння: топ-5 модних ідей

Я завжди кажу, що хустка - це найкращий спосіб зібрати образ в єдине ціле! Як? Дуже просто!

  • Хустка може бути яскравою плямою в образі, а може навпаки підтримати іншу яскраву пляму!

Як красиво носити хустку: модні ідеї для натхнення

  • А ще хустку може додавати стрункості! Беремо палантин/хустку, «звішуємо» його довгі кінці вперед і колірні вертикалі витягують силует! При бажанні позначаємо талію ременем. До речі, це відмінний спосіб урізноманітнити верхній одяг - нова хустка, новий образ!

Як красиво носити хустку: модні ідеї для натхненняЯк красиво носити хустку: модні ідеї для натхненняЯк красиво носити хустку: модні ідеї для натхненняІлюстративне фото (instagram.com/katerina_kaarol)

Нагадаємо, стиліст Віка Барва поділилася правилами, які допоможуть вам носити одяг оверсайз стильно і виглядати актуально.

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