Як красиво носити хустку: модні ідеї для натхнення

Цей аксесуар може зробити ваш образ більш цікавим і стильним
Осінь вже майже на порозі - а це відмінний час для хусток і палантинів! Це, мабуть, найпростіший спосіб підняти образ на рівень вище. Стиліст Катерина Кароль розповіла, як правильно підібрати і носити цей аксесуар, щоб виглядати стильно і красиво. Також вона показала наочні приклади для натхнення і навіть зняла відео зі своїми улюбленими способами і трюками.
З ЧИМ НОСИМО?
З чим завгодно! З жакетом, косухою, тренчем, пальто, плаття, джинсами і так до нескінченності...
ЯК ПІДІБРАТИ?
А ось тут вже треба подумати! Ясна річ, шовкове плаття і в'язаний шарф речі несумісні, хоча...НІ!
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Ілюстративне фото (instagram.com/katerina_kaarol)
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