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Красивая и счастливая: 52-летняя Джулия Робертс блистает на обложке французского Elle

Lite » Мода 12.12.2019 - 22:22
Красивая и счастливая: 52-летняя Джулия Робертс блистает на обложке французского Elle
Джулия Роберст (фото: instagram.com/juliaroberts)

Звезда по-прежнему прекрасна

Джулия Робертс стала героиней нового номера французского издания Elle. Знаменитый глянец первый опубликовал кадр со съемок и сообщил радостную новость своим поклонникам. Актриса, знаменитая массой ролей, тем не менее, в первую очередь ассоциируется у всех с фильмом "Красотка". В подписи редактора также решили обыграть название фильма, заменив Pretty woman на Happy woman. "Джулия Робертс украсила новую обложку нашего журнала ELLE на этой неделе. Счастливая женщина, открой для себя метод Джулии Робертс", – заинтриговали на Instagram-странице культового модного журнала.

Красивая и счастливая: 52-летняя Джулия Робертс блистает на обложке французского ElleНовая обложка Джулии Робертс (фото: instagram.com/ellefr)

Для съемки актрисе подобрали стильный женственный образ. Она позирует в бежевого оттенка пальто с широким воротом и поясом на талии. Дополняют наряд золотистые украшения, легкий мейк-ап в натуральных оттенках, укладка с выпрямленными волосами… Выглядит актриса очень молодой, а ее сияющая знаменитая улыбка подтверждает тот факт, что она чувствует себя счастливой и реализованной. Поклонники глянца принялись писать знаменитой красавице многочисленные комплименты: "Pretty woman", "великолепна!", "очень красивая"…

Красивая и счастливая: 52-летняя Джулия Робертс блистает на обложке французского Elle

Актриса на The Fashion Awards (фото: instagram.com/juliaroberts)

Сама актриса еще не успела опубликовать фото из новой съемки. Над которой, к слову, работал известный фотограф Том Мурно. Звезда не так часто публикует новые посты в своем микроблоге. Одно из последних мероприятий, которое осветила в личном Instagram-аккаунте знаменитость, это церемония The Fashion Awards.

Красивая и счастливая: 52-летняя Джулия Робертс блистает на обложке французского Elle

Звезда просто обворожительна (фото: instagram.com/juliaroberts)

На мероприятии она появилась в черном комбинезоне, расшитом камнями, от Armani. В сочетании с туфлями на высокой шпильке, маленьким клатчем, а также контрастными крупными серьгами бирюзового оттенка, наряд смотрелся более чем выигрышно. Джулия буквально светилась от счастья, много фотографировалась со своим любимым дизайнером – Джорджио Армани, которого и пришла поддержать, а также порадовала поклонников массой фото с ивента.

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