Красива і щаслива: 52-річна Джулія Робертс красується на обкладинці французького Elle

Джулія Роберст (фото: instagram.com/juliaroberts)

Зірка, як і раніше, прекрасна

Джулія Робертс стала героїнею нового номера французького видання Elle. Знаменитий глянець опублікував перший кадр зі зйомок і повідомив радісну новину своїм шанувальникам. Актриса, знаменита масою ролей, тим не менш, в першу чергу асоціюється у всіх з фільмом "Красуня". У підписі редактора також вирішили обіграти назву фільму, замінивши Pretty woman на Happy woman. "Джулія Робертс прикрасила нову обкладинку нашого журналу ELLE на цьому тижні. Щаслива жінка, відкрий для себе метод Джулії Робертс", – заінтригували на Instagram-сторінці культового модного журналу.

Нова обкладинка Джулії Робертс (фото: instagram.com/ellefr)

Для зйомки актрисі підібрали стильний жіночний образ. Вона позує в бежевого відтінку пальто з широким коміром та поясом на талії. Доповнюють вбрання золотисті прикраси, легкий мейк-ап в натуральних відтінках, укладка з випрямленими волоссям... Виглядає актриса дуже молодою, а її сяюча знаменита посмішка підтверджує той факт, що вона відчуває себе щасливою і реалізованою. Шанувальники глянцю почали писати знаменитій красуні численні компліменти: "Pretty woman", "прекрасна!", "дуже красива"...

Актриса на The Fashion Awards (фото: instagram.com/juliaroberts)

Сама актриса ще не встигла опублікувати фото з нової зйомки. Над якою, до речі, працював відомий фотограф Тому Мурно. Зірка не так часто публікує нові пости в своєму мікроблозі. Один з останніх заходів, який висвітлила в особистому Instagram-акаунті знаменитість, це церемонія The Fashion Awards.

Зірка просто чарівна (фото: instagram.com/juliaroberts)

На заході вона з'явилася в чорному комбінезоні, розшитому каменями, від Armani. У поєднанні з туфлями на високій шпильці, маленьким клатчем, а також контрастними великими сережками бірюзового відтінку, вбрання виглядало більш ніж виграшно. Джулія буквально світилася від щастя, багато фотографувалася зі своїм улюбленим дизайнером – Джорджіо Армані, якого і прийшла підтримати, а також порадувала шанувальників масою фото з івенту.