ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гарна як ніколи: розкішна Ірина Шейк блищить в провокаційній фотосесії

Lite » Мода 16.08.2019 - 18:29
Гарна як ніколи: розкішна Ірина Шейк блищить в провокаційній фотосесії
Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

33-річна модель показала нову роботу

Ірина Шейк, яку ось уже кілька місяців обговорює вся мережа, сама залишається мовчазною та неупередженою до пліток. Вона ніяк не реагує ні на коментарі злостивців, ні на бурхливу підтримку своїх співвітчизниць. Але якщо дівчина бере участь у новому проекті, то обов'язково повідомляє про це своїх фоловерів.

Гарна як ніколи: розкішна Ірина Шейк блищить в провокаційній фотосесіїІрина, на думку шанувальників, стала ще красивішою (фото: instagram.com/irinashayk)

Кілька годин тому на її сторінці в Instagram з'явився вельми загадковий кадр. Вона позує разом з вовком і колібрі. Зйомка приурочена для журналу 032c. Це видання висвітлює теми сучасної культури: мистецтва, моди і політики.

Гарна як ніколи: розкішна Ірина Шейк блищить в провокаційній фотосесіїІрина в новому образі (фото: instagram.com/irinashayk)

Виглядає Ірина досить спокусливо: на ній надітий чорний топ і чорні панчохи. Макіяж підкреслив її пухкі губи, сяючу шкіру і зробив погляд її зелено-сірих очей ще більш захопливим. Завершує образ фатальної красуні «мокра» укладання. Модель поклала підборіддя на коліна, а в ногах у неї розташувався її пухнастий «партнер» по зйомці. За своїм звичаєм, модель не стала розповідати ідею фотосесії, залишивши фоловерів губитися в здогадах. Вона лише зазначила майстрів і фотографа.

Послыдовувачі не стали зволікати, засипавши Ірину схвальними коментарями: королева, прекрасна, красива, як ніколи, сама, неймовірна... Не обійшлося і без згадок Бредлі, який тепер повинен, на думку фанатів Ірини, зобов'язаний гризти собі лікті.

Гарна як ніколи: розкішна Ірина Шейк блищить в провокаційній фотосесіїІрина на обкладинці журналу (фото: instagram.com/irinashayk)

Нагадаємо, пара офіційно розлучилася і навіть вирішила питання опіки над дворічною донькою. Більше того – Ірині вже приписали новий роман. За словами інсайдерів, між нею та колишнім чоловіком Дженніфер Еністон проскочила справжня іскра. Вони нібито вже кілька разів ходили на побачення. Але сама Ірина поки не готова до нових відносин, воліючи остаточно оговтатися від розриву.

Хижачка: Вінні Харлоу спокушає бездоганною фігурою в леопардовому комбінезоні Ти – мій світ! Роузі Хантінгтон-Уайтлі порадувала рідкісним фото з 2-річним сином
Новини України модамодельІрина Шейк
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся