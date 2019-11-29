Коварный лебедь: Екатерина Кухар в прозрачном наряде покорила стильным появлением с мужем

Александр Стоянов и Екатерина Кухар (фото: ТК "Украина")

По словам Кухар, ее эталон красоты - Анджелина Джоли

На церемонии награждения премии программы "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина" по будням, балерина Екатерина Кухар поразила роскошной фигурой в прозрачном наряде. Отметим, что на звездную вечеринку Екатерина пришла со своим супругом, премьером Александром Стояновым. Кухар и Стоянов стали героями свежего выпуска украинского ELLE и специально снялись для эффектной фотосессии.

Программа "Зірковий шлях" собрала украинских знаменитостей на церемонии награждения своей премии. Балерина Екатерина Кухар вышла на красную дорожку вместе со своим супругом танцором Александром Стояновым.

На самую громкую звездную вечеринку года "Ночь Химер" Кухар пришла в прозрачном наряде черного цвета, украшенного кристаллами и перьями. Александр Стоянов выбрал темный костюм

"Я в образе черного, коварного лебедя. Мне друзья прислали недавно видео, в котором лебедь заклевал лабрадора. Я была в шоке, ведь не думала, что эти птицы могут быть агрессивными. Я очень люблю удивлять своего супруга, но после 10 лет брака это довольно трудно, потому что он как никто другой видел меня в разных амплуа, начиная от Белоснежки, заканчивая Маргаритой, которая летает на метле. Но этот костюм его поразил. Моя мама, когда меня увидела в этом наряде, сказала: "О Боже, и ты в этом пойдешь?!". Ее поразила откровенность и прозрачность костюма. Но у меня есть тонкая грань, которую я контролирую. С одной стороны, женщина должна быть сексуальной, а с другой, я не люблю, когда это переходит грань с пошлостью, тогда это "не вкусно", - рассказала Кухар во время вечеринки "Зіркового шляху" и добавила, что ее эталон стиля среди женщин актриса Анджелина Джоли.

"Моя супруга всегда меня поражает, и я до сих пор не могу разгадать, в чем ее секрет, мы так много лет вместе. Как она держит себя в форме, тоже не могу понять. Но мое дело наслаждаться и спонсировать, а ее - заниматься собой", - говорит Александр Стоянов.

Напомним, программа "Зірковий шлях" - лидер среди проектов о селебрити, которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 9:30. Во время вечеринки "Ніч Химер" украинские знаменитости, которые громко заявляли о себе в течение года и достигли больших успехов в профессии, получили уникальную звездную премию.

Напомним, Екатерина Кухар в пикантном платье откровенно высказалась о Танцах со звездами 2019.