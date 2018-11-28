Королівський дрес-код vs Стиль: топ-6 суперечливих образів Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон (колаж: LITE)

Кожен з образів ідеальний, але критики знайшли вади

Герцогиня Кембриджська — одна з головних порушниць королівського дрес-коду, яка часто ігнорує думку експертів, довіряючись виключно своєму почуттю стилю. Кейт Міддлтон чудово знає: її фігура більш вигідно виглядає в сукнях вільного силуету довжини трохи вище коліна, що порушує королівський протокол.

LITE підібрав топ-6 образів дружини принца Вільяма, в яких герцогиня виглядає стильно і справді по-королівськи. Проте з певних причин саме ці наряди суперечать монаршему дрес-коду.

#1 Короткий піджак і міні-спідниця від Paule Ka

Костюм кольору бургунді від французького бренду Paule Ka — один з найулюбленіших нарядів герцогині Кембриджської. Вперше в цій комбінації герцогиня блиснула ще у 2012 році під час відвідування Middle Temple Hall у Лондоні. У лютому 2017 Міддлтон відвідала центр допомоги "важким" дітям в Південному Уельсі, знову поставши у вже знайомому костюмі Paule Ka. Третя "вкрай смілива" поява герцогині Кетрін відбулося в листопаді 2018 року, коли вона вирушила з офіційним візитом в лабораторію нейробіології в Лондоні.

Двобортний піджак і трирівнева міні-спідниця — те рідкісне поєднання, яке ніколи не вийде з моди. Проте раз за разом цей образ герцогині Кембриджської піддається критиці. Дрес-код королівської сім'ї суворо регламентує довжину спідниць і суконь, яка повинна бути не вище середини коліна. А улюблена річ герцогині — міні-спідниця! Таку "зухвалість" поки що дозволяє собі тільки Кейт Міддлтон... Недолік довжини спідниці компенсують чорні колготки. Доповнюючи образ чорної водолазкою, він виглядає по-діловому.

#2 Вечірня сукня Alexander McQueen з відкритими плечима

Королівський дрес-код не настільки радикальний — дамам можна з'являтися на урочистих заходах з оголеними плечима. І все ж є одне "але"! Вечірній образ герцогині слід було б доповнити довгими рукавичками в тон сукні. Завдяки такому нюансу образ виглядав би менш "оголенно". Так вчинила принцеса Діана, відвідавши в 1985 році Білий Дім (на фото тисне руку акторові Тому Селлеку). Рукавички можна зняти після офіційних привітань.

До речі, рукавички — це елементарний захист від мікробів. На масових заходах королівським особам часто доводиться тиснути руки невідомим. Тому Єлизавета II не дозволяє собі ігнорувати це елегантне правило гігієни. А ось Герцогиня Кетрін довіряє почуттю стилю і... сучасним методам гігієни ;)

#3 Вечірня сукня від Jenny Packham

У сукні небесного кольору дружина принца Вільяма з'являлася вже двічі: у 2012 році під час урочистої вечері в Королівському Альберт-Холі в честь Літніх Олімпійських ігор у Лондоні, а також на початку листопада 2018 року під час церемонії вручення нагород The Tusk Conservation Awards (за досягнення у збереженні зникаючих видів Африки)

Двічі свій образ герцогиня Кетрін доповнювала відкритими босоніжками, що, до речі, також не вітається королівським дрес-кодом. Але враховуючи, що сукня в підлогу практично закривав ноги герцогині, цю "помилку" модні експерти не враховували.

А от повністю оголена спина, прикрита лише одним прозорим мереживом, без уваги не залишилася. Глибину декольте, підкреслену V-подібною вставкою, експерти з королівського дрес-коду також не похвалили. Хоча й назвали цей образ одним з найвдаліших.

#4 Сукня від Alexander McQueen

Чергове елегантне плаття з баскою від Alexander McQueen — і знову критика щодо неприйнятної для дружини принца Вільяма глибини декольте. Відзначається, що на вечірніх урочистих заходах герцогиня ще може дозволити собі сукню з невеликим вирізом. В інших випадках потрібно виглядати скромно.

В іншому сукня від Alexander McQueen і образ в цілому відповідає всім канонам монаршого дрес-коду: спідниця прикриває коліна, руки закриті, непомітний м'який колір, туфлі-човники і акуратно зібране волосся. Якби не виріз, було б ідеально. Хоча... образ і так ідеальний, згодні?

#5 Плаття і жакет від L. K. Bennett

У сукні і жакеті від англійського бренду L. K. Bennett Кейт Міддлтон з'являлася вже кілька разів. У 2012 році герцогиня Кетрін супроводжувала в цьому вбранні королеву під час поїздки у Лестер, в рамках святкування діамантового ювілею Єлизавети II. Саме тоді герцогиня нарвалася на хвилю критики через невідповідну довжину сукні для такої важливої події. Кетрін доводилося частенько її відтягувати і прикриватися клатчем.

У 2015 році Кейт і Вільям відвідали благодійну акцію в трейдерської компанії ICAP, де "перекваліфікувалися" у брокерів. Здавалося б, сукня від L. K. Bennett як раз підійде для такого неформального заходу. Але і тут експерти з королівського дрес-коду обурилися, адже під час гри в настільний теніс Кетрін доводилося активно рухатися, ще більше демонструючи ноги.

#6 Плісирована спідниця від ірландського бренду Orla Kiely.

Цей образ герцогині Кембриджської назвали одним з найбільш "скандальних". В черговий раз Кетрін порушила відразу кілька суворих правил королівського дрес-код. До жакета осінньо-зимової колекції італійського бренду Max Mar питань немає! Замшеві туфлі насиченого синього кольору від Alexander McQueen і клатч Stuart Weitzman вигідно доповнювали один одного по колірній гамі. Але міні-спідниця від модельєра Орли Кілі "розірвала шаблони".

Мало того, що виконана з крепу плісирована спідниця піднімалася під найменшим поривом вітру, так ще й оголяла коліна і стрункі ноги герцогині. Навіть чорні колготки не змогли компенсувати довжини. Зазначимо, що королівський дрес-код в принципі холодно ставиться до "підступного" плісе. Дамам монаршої родини рекомендується вибирати плісировані спідниці і сукні довжини міді або максі, без розрізів.

До речі, стало відомо, що завжди носить у сумочці Кейт Міддлтон.

#7 Герцогиня Кембриджська і вітер

Не просто так стилісти монаршої сім'ї настійно рекомендують дамам вибирати прямий силует платтів, в які навіть можуть підшиті спеціальні "зміцнюючі" вставки. Якби герцогиня Кетрін дотримувалася цього правила, то не потрапляла б настільки часто в незручні ситуації через спідниць і сукні, що розлітаються від вітру. І все ж Кетрін не зраджує собі. Вона знає, що вільні силуети трохи вище коліна виглядають на її фігурі набагато краще, тому воліє перетерпіти незручності. Зрештою, якщо ти дружина принца, то можеш не звертати уваги на критиків ;)

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон вразила сукнею кольору морської хвилі, в якій вона відвідала студію BBC і обговорювала боротьбу з цькуванням і залякуванням дітей в інтернеті.

Також цікаво, що до цього у мережу потрапило зворушливе фото маленького принца Луї.

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