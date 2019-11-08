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Королева стиля: Катя Осадчая похвасталась идеальным осенним выходом

Lite » Мода 08.11.2019 - 15:56
Королева стиля: Катя Осадчая похвасталась идеальным осенним выходом
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая готовится к зиме

Катя Осадчая восхищает своим трудолюбием и активностью. Ведущая популярной программы “Світське життя” буквально каждый день посещает сразу по несколько светских событий, едва успевая делиться с многотысячной армией поклонников обновлениями. И все же телеведущая находит время, чтобы показывать очень стильные образы. После череды роскошных вечерних нарядов наступила очередь для повседневного лука. И здесь Осадчая вновь на пике стиля.

Так, на своей страничке в сети instagram Осадчая опубликовала новое фото, позируя в стильном осеннем образе на каждый день. При этом получился трендовый сегодня полностью черный лук! Интересно, что сегодня свой total black образ уже показывала еще одна украинская знаменитость - Настя Каменских, которая на данный момент находится с Потапом в Мексике.

Осадчая позирует в длинном повседневном платье черного цвета в белый горошек. На плечи наброшен черный жакет. Из аксессуаров - солнцезащитные очки с черными стеклами, а также вместительная сумочка. Образ завершают белые кроссовки.

“Чекаю на сонце)) зима, ми ще не всі осінні речі зносили” . - подписала фото Осадчая.

Королева стиля: Катя Осадчая похвасталась идеальным осенним выходом

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей поспешили прокомментировать ее новый стильный образ:

  • “Крутое платье”
  • “Катюша, у Вас столько осенних вещей, что зимы не будет”
  • “Катерина, у вас восхитительна улыбка. Вы великолепны”
  • “Катя, ви супер красунечка”
  • “Дуже гарний лук”
  • “Классная улыбка, такая милашка”
  • “Вся наче у маленьких зірочках”

Королева стиля: Катя Осадчая похвасталась идеальным осенним выходом

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Кстати, Осадчая также посетила церемонию “elle stylea wards 2019”. На красной дорожке ведущая блистала в роскошном вечернем платье красного цвета. При этом платье было декорировано топом, что смотрится очень необычно. Из аксессуаров - красная шляпка.

Королева стиля: Катя Осадчая похвасталась идеальным осенним выходом

Стильная Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Леся Никитюк повеселила фото с Осадчей. Телеведущая отметила, что в украинском шоу-бизнесе есть только "три длинноножки".

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