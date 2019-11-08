Королева стилю: Катя Осадча похвалилася ідеальним осіннім виходом

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча готується до зими

Катя Осадча захоплює своєю працьовитістю і активністю. Ведуча популярної програми "Світське життя" буквально кожен день відвідує одразу по кілька світських подій, ледве встигаючи ділитися з багатотисячною армією шанувальників оновленнями. І все ж телеведуча знаходить час, щоб показувати дуже стильні образи. Після низки розкішних вечірніх нарядів настала черга для повсякденного лука. І тут Осадча знову на піку стилю.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Осадча опублікувала нове фото, позуючи в стильному осінньому образі на кожен день. При цьому вийшов трендовий сьогодні повністю чорний лук! Цікаво, що сьогодні свій total black образ вже показувала ще одна українська знаменитість Настя Каменських, яка на даний момент перебуває з Потапом в Мексиці.

Осадча позує в довгій повсякденній сукні чорного кольору в білий горошок. На плечі накинутий чорний жакет. З аксесуарів - сонцезахисні окуляри з чорними стеклами, а також містка сумочка. Образ завершують білі кросівки.

"Чекаю на сонце)) зима, ми ще не всі осінні речі зносили" . - підписала фото Осадча.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її новий стильний образ:

"Круте плаття"

"Катюша, у Вас стільки осінніх речей, що зими не буде"

“Катерина, у вас чудова посмішка. Ви чудові"

"Катя, ви супер красунечка"

"Дуже гарний лук"

"Класна посмішка, така милашка"

"Вся наче у маленьких зірочках"

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

До речі, Осадча також відвідала церемонію "elle stylea wards 2019". На червоній доріжці ведуча блищала в розкішній вечірній сукні червоного кольору. При цьому платті було декоровано топом, що виглядає дуже незвично. З аксесуарів - червоний капелюшок.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк повеселила фото з Осадчою. Телеведуча відзначила, що в українському шоу-бізнесі є тільки "три довгоніжки".