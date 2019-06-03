Королева-Львица: Бейонсе взорвала сеть эффектным нарядом на Wearable Art Gala

Бейонсе, которая никогда не против экспериментов, еще в прошлом году объявила о новом интересном проекте. Так, она озвучила одну из главных ролей в уже успевшем наделать шума римейке мультфильма «Король Лев». Премьера назначена на лето. А сейчас активно идет промо-кампания. И Бейонсе действительно в этом профи! Она пришла на вечеринку Wearable Art Gala, которую организовала мама певицы Тина Ноулз, в необычном ярком наряде. R'n'B-королева превратилась в Королеву-львицу.

Певица в необычном эффектоном образе (фото: instagram.com/beyonce)

Создавал наряд ливанский бренд Georges Hobeika. Золотой комбинезон с блестящими узорами посередине был украшен головой льва. Перья имитировали гриву, а длинная накидка придавала нужной царственности. Завершали образ золотисте босоножки на каблуках и крупные серьги на мочках. Волосы певицы были выпрямлены, а макияж выполнен в бежево-коричневых тонах.

Певица, которая редко делится постами в Instagram, в этот раз не пожалела времени. она запостила целую галерею роскошных кадров, которые буквально взорвали сеть.

Львица

Королева

Это все и даже больше!

Сердце льва

Это бомба!

Мне нужно это для нашей поездки в Disney World! Как вы думаете, это слишком много для Царства животных?!

Мне тоже нужен такой костюм на премьеру!

Это был бы ее наряд на воображаемом бродвейском шоу, которое у меня было в голове

О боже, как это прекрасно!

Я просто влюблен

К слову, свою заслуженную часть славы отхватила и дочь Бейонсе – Блю Айви. Девочка исполнила саундтрек к мультфильму The Circle of Life.

Дочь певицы также стала звездой сети (фото: instagram.com/beyonce)

Нужно отметить, что буквально каждый выход королевы сцены вызывает бешеный восторг у модных критиков. Так, на 30-ю премию GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation) Media Awards она явилась в черном пиджаке, надетом на голое тело, и босоножках с разными бантами. А на церемонию 50-й премии NAACP Image Awards в белоснежном платье-пальто Balmain.