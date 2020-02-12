Королева Летиция в шелковой блузе и ассиметричной юбке восхитила идеальным образом для офиса

Королева Летиция (коллаж: РБК-Украина)

Летиция пополнила гардероб очередным деловым образом

Королева Летиция в последнее время действительно на слуху. Супруга Филиппа IV приятно удивляет и восхищает своей активностью. Едва ли не каждый день королева-консорт Испании посещает различные социальные мероприятия и встречи. А между ними успевает организовать фотосессию для всей семьи. Напомним, что на днях королевский двор Испании опубликовал новые портреты членов королевской семьи - Летиции, Филиппа и их дочерей Леонор м Софии. Отмечается, что подобную фотосессию супруги проводили около десяти лет назад! Принцессы подросли и заметно стали очень похожи на свою маму. Так что пришло время обновить семейный фотоархив.

11 февраля Ее Королевское Высочество Донья Летиция приняла участие в официальном мероприятии, приуроченном ко Дню безопасного интернета (Day of Safe Internet), организованный государственным секретарем по цифровому развитию в сотрудничестве с Национальным институтом кибербезопасности (INCIBE) Испании.

Изысканный деловой образ королевы Летиции (скриншот поста: instagram.com/eugeniagaravani)

Для очередного официального выхода королева Летиция выбрала элегантный деловой образ. Как обычно, предлагаем рассмотреть стильную комбинацию в качестве образа для офиса или деловой встречи - идеальное чувство стиля Летиции плохого не посоветует.

Перед десятками гостей супруга короля Филиппа IV появилась в ассиметричной клетчатой юбке длины миди. Серая юбка - от бренда Massimo Dutti.

Скриншоты поста: instagram.com/royal.addicted

Изысканный образ довершает атласная черная блуза Sandro с достаточно глубокой зоной декольте. На ножках - лаковые остроносые лодочки на тонкой шпильке.

Из украшений Летиция отдала предпочтение лаконичным серебряным сережкам. Макияж сделан с акцентом на выразительные глаза, на губах - лишь немного блеска. Волосы распущены и уложены в аккуратную укладку.

Напомним, ранее королева Летиция восхитила идеальным "хищным" образом в платье Victoria Beckham.