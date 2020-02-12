ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Королева Летиція в шовковій блузі і асиметричній спідниці захопила ідеальним образом для офісу

Lite » Мода 12.02.2020 - 12:46
Королева Летиція в шовковій блузі і асиметричній спідниці захопила ідеальним образом для офісу
Королева Летиція (колаж: РБК-Україна)

Летиція поповнила гардероб черговим діловим образом

Королева Летиція останнім часом дійсно на слуху. Дружина Філіпа IV приємно дивує і захоплює своєю активністю. Ледь не щодня королева-консорт Іспанії відвідує різні соціальні заходи та зустрічі. А між ними встигає організувати фотосесію для всієї родини. Нагадаємо, що днями королівський двір Іспанії опублікував нові портрети членів королівської сім'ї - Летиції, Філіпа і їх дочок Леонор і Софії. Зазначається, що таку фотосесію подружжя проводили близько десяти років тому! Принцеси помітно підросли і стали дуже схожі на свою маму. Так що прийшов час оновити сімейний фотоархів.

11 лютого Її Королівська Високість Донья Летиція взяла участь в офіційному заході, приуроченому до Дня безпечного інтернету (Day of Safe Internet), організований державним секретарем по цифровому розвитку у співпраці з Національним інститутом кібербезпеки (INCIBE) Іспанії.

Королева Летиція в шовковій блузі і асиметричній спідниці захопила ідеальним образом для офісу

Вишуканий діловий образ королеви Летиції (скріншот поста: instagram.com/eugeniagaravani)

Для чергового офіційного виходу королева Летиція вибрала елегантний діловий образ. Як завжди, пропонуємо розглянути стильну комбінацію у якості образу для офісу або ділової зустрічі - ідеальне відчуття стилю Летиції поганого не порадить.

Перед десятками гостей дружина короля Філіпа IV з'явилася в асиметричній картатій спідниці довжини міді. Сіра спідниця - від бренду Massimo Dutti.

Королева Летиція в шовковій блузі і асиметричній спідниці захопила ідеальним образом для офісу

Королева Летиція в шовковій блузі і асиметричній спідниці захопила ідеальним образом для офісу

Королева Летиція в шовковій блузі і асиметричній спідниці захопила ідеальним образом для офісу

Скріншоти поста: instagram.com/royal.addicted

Вишуканий образ довершує чорна атласна блуза Sandro з досить глибокою зоною декольте. На ніжках - гостроносі лаковані човники на тонкій шпильці.

З прикрас Летиція віддала перевагу лаконічним срібним сережках. Макіяж зроблений з акцентом на виразні очі, на губах - лише трохи блиску. Волосся розпущене і покладені в акуратну зачіску.

Нагадаємо, раніше королева Летиція захопила ідеальним "хижим" образом у сукні Victoria Beckham.

Ось це ніжки: 50-річна Дженніфер Еністон у вузьких шкіряних штанах вразила стрункістю Фотограф з України зняла 71-річну маму Ілона Маска в стильній фотосесії для Google
Новини України образКоролева Летиція
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся