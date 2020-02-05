Королева Летиция в кожаной юбке и ассиметричной блузе покорила идеальным деловым аутфитом

Королева Летиция (коллаж: РБК-Украина)

Летиция показала идеальный базовый образ для деловой встречи или офиса

Королева Летиция приятно удивляет поклонников своей активностью. 47-летняя супруга короля Филиппа VI всего пару дней назад появилась на официальном открытии 14-й сессии законодательного собрания. Кстати, рядом с королевой также позировали ее дочки — 14-летняя Леонор и 12-летняя София. Это был крайне редкий выход на публику всей семьей. Все же принцессы большую часть своего времени учатся.

4 февраля в Мадриде состоялся форум, посвященный борьбе с онкологическими заболеваниями. Организовала важное собрание Испанская ассоциация против рака — AECC. К слову, президентом ассоциации является королева Летиция. Поэтому она не могла пропустить открытие форума. Монаршая особа не только выступила с официальной речью, но также лично пообщалась с гостями мероприятия. В частности, супруга Филиппа VI ставит первоочередной задачей решение проблем, с которыми сталкиваются люди с низкими доходами, когда узнают о страшном диагнозе. Королева-консорт Испании призвала участников форума задуматься, как государство может помочь малоимущим в их борьбе с онкологическими заболеваниями.

Новый образ королевы Летиции (скриншоты: instagram.com/mixof.royalty.and.stars)

Как обычно, внимание присутствующих и модных СМИ было приковано к образу Летиции. Для столь важного мероприятия королева выбрала деловой элегантный образ в черно-белых тонах. И все же аутфит не был лишен оригинальности.

Королева Летиция выбрала белоснежную блузу с длинными рукавами. Блуза декорирована складками, а также ассиметричным низом. Еще одна деталь — пояс с крупной металлической пуговицей, который подчеркнул тонкую талию монаршей особы.

За черный низ отвечает кожаная юбка длины чуть ниже колена. В который раз подчеркиваем, что кожа — один из ведущих трендов 2020 года. Изысканный образ королевы Испании завершают черные замшевые лодочки и лаконичный клатч в тон.

Напомним, ранее королева Летиция пленила изящной фигурой в трендовом платье-макси в горох.