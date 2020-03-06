Королева Летиция показала самый романтичный образ на весну-2020 в юбке-плиссе с градиентом

Королева Летиция также не отстает от своих “монарших коллег”. И хотя на фоне появления Меган Маркл и принца Гарри в Лондоне очередной выход Летиции “меркнет”. Но все же и ее новый образ заслуживает внимания. Супруга короля Испании Филиппа IV возвращает в тренды благородный градиент. Ее Величество Летиция 5 марта появилась на публике в нежных оттенках розового.

Так, 5 марта в Мадриде в штаб-квартире испанской банковской компании BBVA состоялось официальное мероприятие по случаю Дня редких (орфанных) заболеваний 2020. Как известно, одна из главных программ королевы Испании направлена на поддержание проектов в сфере охраны здоровья Испании. Поэтому она не могла пропустить подобное мероприятие.

Для посещения важного мероприятия, где собрались медики, представители общественных организаций, Летиция выбрала изысканный деловой образ.

Скриншот поста: instagram.com/lady_etiquette

Пред камерами королева-консорт Испании предстала в нежном весеннем аутфите в розовых тонах. В центре внимания — юбка-плиссе с градиентом. Черные складки сочетаются с нежно-розовыми. Постепенно ближе к талии цвет становится более насыщенным. Отметим, что юбки-плиссе длины миди были особенно актуальны летом-2019. Тогда модницы во всем мире буквально сошли с ума по этому романтичному тренду. Но почему бы не прибегнуть к уже проверенному варианту, как это делает Летиция?!

Изысканная Летиция (скриншоты поста: instagram.com/klsnicegirl)

В юбку заправлена атласная рубашка нежного пудрового оттенка, с острым воротничком. Завершают образ бежевые лодочки на шпильке. Острый носок декорирован черной вставкой, что гармонично сочетается с юбкой. В ушках — длинные серьги с флористическими мотивами. Волосы летиция заплела в крупные локоны, что ей больше к лицу, чем просто выпрямленные волосы. Макияж сделан с акцентом на глаза. Но не обошлось без прозрачного блеска на губах.

Образ Летиции однозначно заслуживает внимания на весну-лето 2020.

Напомним, ранее королева Летиция в "хищной" юбке выгодно выделила стройные ножки и осиную талию.