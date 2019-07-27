"Королева": Елена Кравец восхитила красотой и стильным нарядом в Одессе

Актриса примерила оригинальное платье с рукавом на молнии
Звезда "Квартал 95" и "Женский квартал" Елена Кравец стала немного чаще радовать своих поклонников новыми фото в сети. Сейчас шоувумен находится в Одессе, где ранее выступила на концерте "Женского квартала", а теперь заняла кресло судьи на "Лиге смеха".
Артистка показала в Instagram эффектный наряд, который она выбрала для мероприятия. Елена позирует, стоя у своего "рабочего места" в длинном черном платье с разрезом спереди. Оно украшено вставками из белой ткани, а изюминкой образа является объемный рукав, который можно по желанию отстегнуть.
Завершают лук собранные в красивый хвост волосы и массивные серьги в виде цветов.
Фото: Елена Кравец (instagram.com/lennykravets)
"В жюри на @ligasmeha. Решила немножко постоять, перед тем как немножко посидеть..)) @valerykovalska, спасибо за этот образ и особенно за отстегивающийся рукав на молнии. Это супер-идея для лета!" - прокомментировала Кравец.
Фолловеры поспешили оставить свои отзывы, восторгаясь стильным нарядом и сияющей красотой актрисы.
Скриншот комментариеа (instagram.com/lennykravets)
Напомним, Елена Кравец очаровала "воздушным" образом в Одессе на концерте "Женского квартала".
Ранее Елена Кравец умилила сеть фото своих двойняшек, которым исполнилось три года.
Также Елена Кравец похвасталась фото дочери-красавицы Марии.