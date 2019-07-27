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"Королева": Олена Кравець захопила красою і стильним вбранням в Одесі


Актриса приміряла оригінальне плаття з рукавом на блискавці

Зірка "Квартал 95" і "Жіночий квартал" Олена Кравець стала трохи частіше радувати своїх шанувальників новими фото у мережі. Зараз шоувумен знаходиться в Одесі, де раніше виступила на концерті "Жіночого кварталу", а тепер зайняла крісло судді на "Лізі сміху".

Артистка показала в Instagram ефектний наряд, який вона вибрала для заходу. Олена позує, стоячи біля свого "робочого місця" в довгій чорній сукні з розрізом спереду. Вона прикрашена вставками з білої тканини, а родзинкою образу є об'ємний рукав, який можна за бажанням відстебнути.

Завершують лук зібране в гарний хвіст волосся і масивні сережки у вигляді квітів.

Фото: Олена Кравець (instagram.com/lennykravets)

"В журі на @ligasmeha. Вирішила трошки постояти, перед тим як трошки посидіти..)) @valerykovalska, спасибі за цей образ і особливо за рукав на блискавці, що відстібається. Це супер-ідея для літа!" - прокоментувала Кравець.

Фолловери поспішили залишити свої відгуки, захоплюючись стильним вбранням і сяючою красою актриси.

  • Ви просто ШИКАРНА!)
  • Красуня )
  • Нехай милуються!
  • Не дарма вирішила....постояти
  • Обожнюю Вас
  • Леночкаааа! Неперевершена
  • Олена, ви як завжди прекрасна
  • Дуже стильно!
  • Оленка! Ви КРАСУНЯ!!
  • Багиня
  • Про цю жінку старість зуби поламає
  • Королева
  • Оооооооо! Яка ж ти,Олено,красива і жіночна

Скріншот комментариеа (instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, Олена Кравець зачарувала "повітряним" образом в Одесі на концерті "Жіночого кварталу".

Раніше Олена Кравець умилила мережу фото своїх двійнят, яким виповнилося три роки.

Також Олена Кравець похвалилася фото доньки-красуні Марії.

 

 

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