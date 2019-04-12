З корабля на бал: Катя Осадча затьмарила красою на світському вечорі в Австрії

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча підкорила ефектним образом на вечірці L‘OFFICIEL

Катя Осадча встигає буквально все. Не встигла українська телеведуча провести в Києві "Вечір прем'єр", як полетіла до Відня. Тут, у столиці Австрії, відбулася величава вечірка з нагоди запуску в цій країні популярного глянцю L‘OFFICIEL. І Осадча була запрошена в ролі зіркової гості!

Для урочистої події Катя Осадча вибрала елегантне вечірнє плаття по щиколотку насиченого синього кольору, усипане блискучими паєтками. Плаття від українського бренду KATRINE K. ефектно доповнює атласний шлейф. Образ Осадчої довершують туфлі-човники на всокой шпильці в тон сукні. Ще одна родзинка образу – капелюшок від улюбленого бренду Ruslan Baginskiy.

Так що телеведуча в прямому сенсі блищала на вечірці! Звичайно ж, телведуча поспішила зробити кілька яскравих фото.

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Yesterday night. Прийняття на честь запуску першого числа модного глянцю #lofficielaustria", - підписала фото Осадча.

Примітно, що з Осадчою до Відня також вирушила команда її передачі Світське життя. Так що шанувальники програми зможуть чекати випуск з вечірки L‘OFFICIEL.

На instagram-сторінці програми також є пару фото. На знімку відзначена Олена Ющенко – засновник фонду "Мамине Серце", а також організатор свят та PR менеджер.

Катя Осачдая у Відні (фото: instagram.com/svitsketv)

Також на своїй сторінці Катя показала більше подробиць свого перебування у Відні. Наприклад, телеведуча відзначила, що в столиці Австрії вже повним ходом весна переходить у літо. Цвіте бузок і все зазеленіло.

Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Катя Осадча в стильних окулярах показала весняний портрет без фільтрів.

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