"Контрабандисти на стилі": Дорофєєва і Завгородній вразили "дикими" образами (фото)

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Дорофєєвої пожартували на тему вибору локації fashion-зйомки

Надя Дорофєєва продовжує хизуватися ультрамодними образами, які сьогодні особливо "на стилі". Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала новий знімок зі своєї свіжої зйомки для журналу "Cosmopolitan". На цей раз компанію Дорофєєвої склав також соліст поп-групи "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній).

Для fashion-зйомки зіркова пара вибрала "дикі" образи. Надя Дорофєєва позує в дуже сміливому і притягаючому увагу вбранні. На співачці — міні-спідниця оригінального крою, короткий топ і пухова курточка. При цьому одяг декорований модним у цьому сезоні принтом з плямами пітона.

Позитив також не відстає від Дорофєєвої. На співакові — пухова курточка з яскравим леопардовим принтом, чорна футболка, спортивні сірі штани і масивні кросівки в тон курточці.

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

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Відзначимо, що в новому сезоні осінь-зима 2018-19 модниці відзначають грандіозне повернення анімалістичного принта. При цьому в тренді не тільки класичний леопард, але також смужки зебри, плями пітона і тигрові відмітини.

Шанувальники Дорофєєвої поспішили прокоментувати її нове фото. Багато пожартували на тему локації для зйомок, а саме — на тлі контейнерів.

"Контрабандисти", — посміхається doker_2.

"Продавці контейнера!" — жартує in.elpec.t.

"Хатангскі кантейнери", — сміється restakol.

"Так і думав, що більшість кліпів знімаються в контейнерах", — пише dmtokovenko.

"Милахи", — зазначає i.am.ipecacuanha.

"Такий кут цікавий, що нога більше ніж треба здається. На стилі!" — зауважує marialariukova.

"Зухвалі", — пише victorias_secret_in_kiev.

Скріншот коментарів instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в короткій міні-спідниці показала стрункі засмаглі ніжки.

До цього Дорофєєва влаштувала перевірку своєму чоловікові Дантесу, вирішивши перевірити, наскільки добре вони знають один одного.

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