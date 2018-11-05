ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Контрабандисти на стилі": Дорофєєва і Завгородній вразили "дикими" образами (фото)

Lite » Стиль і мода 05.11.2018 - 12:23
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Шанувальники Дорофєєвої пожартували на тему вибору локації fashion-зйомки

Надя Дорофєєва продовжує хизуватися ультрамодними образами, які сьогодні особливо "на стилі". Так, на своїй instagram-сторінці українська виконавиця опублікувала новий знімок зі своєї свіжої зйомки для журналу "Cosmopolitan". На цей раз компанію Дорофєєвої склав також соліст поп-групи "Время и Стекло" Позитив (Олексій Завгородній).

Для fashion-зйомки зіркова пара вибрала "дикі" образи. Надя Дорофєєва позує в дуже сміливому і притягаючому увагу вбранні. На співачці — міні-спідниця оригінального крою, короткий топ і пухова курточка. При цьому одяг декорований модним у цьому сезоні принтом з плямами пітона.

Позитив також не відстає від Дорофєєвої. На співакові — пухова курточка з яскравим леопардовим принтом, чорна футболка, спортивні сірі штани і масивні кросівки в тон курточці.

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній

Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

На тему: "На азіатку схожа": Дорофєєва вразила шанувальників стильним образом.

Відзначимо, що в новому сезоні осінь-зима 2018-19 модниці відзначають грандіозне повернення анімалістичного принта. При цьому в тренді не тільки класичний леопард, але також смужки зебри, плями пітона і тигрові відмітини.

Шанувальники Дорофєєвої поспішили прокоментувати її нове фото. Багато пожартували на тему локації для зйомок, а саме — на тлі контейнерів.

"Контрабандисти", — посміхається doker_2.

"Продавці контейнера!" — жартує in.elpec.t.

"Хатангскі кантейнери", — сміється restakol.

"Так і думав, що більшість кліпів знімаються в контейнерах", — пише dmtokovenko.

"Милахи", — зазначає i.am.ipecacuanha.

"Такий кут цікавий, що нога більше ніж треба здається. На стилі!" — зауважує marialariukova.

"Зухвалі", — пише victorias_secret_in_kiev.

Дорофєєва

Скріншот коментарів instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва в короткій міні-спідниці показала стрункі засмаглі ніжки.

До цього Дорофєєва влаштувала перевірку своєму чоловікові Дантесу, вирішивши перевірити, наскільки добре вони знають один одного.

Надя Дорофєєва: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України ЗавгороднийНадя ДорофеєваВремя и Стекло
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся