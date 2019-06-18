В комбинезоне и кедах: Елена Зеленская показала в Париже стильный кэжуал-образ

Елена Зеленская не оставляет своих фолловеров в Instagram без информации. Так, на днях она сообщила, что сопровождает мужа во время официальных визитов во Францию и Германию. 17 июня она имела честь познакомиться с первой леди Франции – Брижит Макрон, а также обсудить массу важных вопросов.

Елена и Владимир Зеленские в Париже (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Но помимо всех дел государственной важности, внимание привлек и безупречный вид Елены. Так, образ Зеленской в нежно-голубых тонах уже успел наделать шума в сети. Элегантный костюм: юбка-миди и жакет с длинным поясом подчеркнули достоинства фигуры и свежесть украинской красавицы. Дополнили лук лодочки бежевого оттенка. К слову, таким образом она в очередной раз ответила недоброжелателям, которые возмущались ее любовью к удобной обуви во время официальных визитов.

Елена в новом образе (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

А несколько часов назад Елена показала новый ансамбль. На этот раз первая леди вновь обратилась к практичным нарядам. На серии фото, которые Елена опубликовала у себя на странице, она предстала в темном комбинезоне с укороченными рукавами, широкими брюками, V-образным вырезом и другими необычными деталями. Дополнили его белые кеды и коричневая сумка. К слову, эти аксессуары мы уже видели на ней во время ее поездки в Брюссель. Так что Елена явно поддерживает политику многих знаменитых женщин, включая Кейт Миддлтон, ценить вещи.

Волосы первой леди были уложены в низкий хвост, макияж выполнен в натуральных тонах и дополнен широкой стрелкой. Отдельного внимания заслуживают кольцо и серьги, которые отлично гармонировали во всем образом.

Елена во время поездки в Брюссель (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Такой наряд подписчики Елены встретили как всегда тепло, отметив, что она одна из лучших первых леди в мире.

"Впервые в Национальном центре искусств и культуры Жоржа Помпиду. Полна фантастических впечатлений. Во время экскурсии обсудили возможность культурных обменов и дальнейшего сотрудничества. Спасибо за замечательное время руководителю Центра Помпиду Сержу Лавинь и куратору Национального музея современного искусства Николя Люси-Гудникову", – написала Елена в своем микроблоге.