Коктейльная дива: Катя Осадчая восхитила оригинальным образом в открытом топе

Катя Осадчая продолжает марафон светских мероприятий. Украинская телеведущая посетила вечеринку глянца ELLE в Киеве (28 мая), который отметил свой день рождения. В числе звездных гостей мероприятия были: певица Мишель Андраде, модель Алла Костромичева, певица Алина Паш, хореограф Женя Кот, экс-"холостяк" Иракли Макацария, новый гендиректор "Нового канала" Алексей Гладушевский, также и Катя Осадчая.

Неизменная ведущая программы "Світське життя", как обычно, взяла несколько интервью у звездных гостей, а также сделала фото с ними. К примеру, на фото с Осадчей позировали: актер Дмитрий Ступка, украинская модель Алла Костромичева, фитнес-тренер Мирослава Ульянина.

Катя Осадчая с Дмитрием Ступкой, Аллой Костромичевой и Мирославой Ульяниной (фото: instagram.com/svitsketv)

Примечателен также новый сочный образ Осадчей. Так, для очередной вечеринки телеведущая выбрала наряд от украинского дизайнера ELENAREVA. На Осадчей – черные атласные брюки, а также оригинальный топ розового цвета со шлейкой на одной плечо. Свой яркий образ Осадчая дополнила черными туфлями-лодочками, а также неизменным аксессуаром – шляпкой (такого розового оттенка в тон наряду с черной ленточкой). Еще одна броская деталь – массивные круглые серьги с анималистичным принтом.

Макияж – максимально спокойный, в естественных тонах. Волосы собраны на затылке. В целом, получился изящный коктейльный образ.

Стильная Катя Осадчая на вечеринке ELLE в Киеве

На своей instagram-страничке Катя опубликовала лишь парочку фотографий, и те – в разделе сториз.

Стильная Катя Осадчая на вечеринке ELLE в Киеве (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее Осадчая и Горбунов восхитили фото с Голос. Діти 5. Отметим, что в прошедшее воскресенье, 26 мая, состоялся первый выпуск нового 5-го сезона популярного талант-шоу.

Также до этого в стильном наряде и с коляской Осадчая взволновала фанов фото из Одессы.