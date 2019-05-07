Ким Кардашьян в "мокром" платье произвела фурор на Met Gala 2019

Ким Кардашьян также блеснула на красной дорожке одного из самых долгожданных событий в индустрии моды – ежегодный бал института костюма в музее Метрополитен в Нью-Йорке. 6 мая 2019 прошел уже 73-й Met Gala.

"Королева инстаграма" даже для выходя перед камерами во время такого события решила не изменять своему стилю. Ким Кардашьян и узнаваемый силуэт подчеркнула, и аппетитные формы продемонстрировала, и покорила публику чувственностью и откровенностью.

Так, 38-летняя Ким выбрала действительно очень эффектное платье от французского модельера Thierry Mugler. Телесного цвета, облегающее и с игривыми складками оно показывало формы дивы во всей красе. Однако знаковая изюминка наряда – его "мокрый" вид. Платье обильно декорировано подвесками и бусинками, которые напоминают капли воды.

Ким Кардашьян на Met Gala 2019 в платье Thierry Mugler (фото: instagram.com/KimKardashian)

Довершают идеальный образ макияж с акцентом на глаза, а также прическа – с эффектом мокрых волос. К слову, это тренд в прическах 2019 года. Так что Кардашьян продемонстрировала его на все 100%.

"Прямо из океана", - подписала серию эффектных фото Ким Кардашьян.

Более того, светская львица подчеркнула, что платье было создано Тьери Мюглером специально для нее под Met Gala 2019.

Ким Кардашьян на Met Gala 2019 в платье Thierry Mugler (фото: instagram.com/KimKardashian)

Многомиллионная армия поклонников пришла в неистовый восторг от появления своей любимицы. Конечно же, многие написали, что она в этом платье – "богиня" и "морская дива". А еще, что ее наряд был "лучше всех".

"Женщина-икона"

"Ты просто бесподобна"

"Я потерял дыхание"

"Очередная бесподобная провокация от Ким"

"Только Ким может подобрать настолько провокационный и восхитительный наряд, и выглядеть в нем божественно"

"Истинная богиня, не перестаю повторять это"

"Это самое интересное и великолепное платье на Met Gala"

Напомним, ранее идеальная мать Ким Кардашьян засыпала сеть фото с дочками.

Также до этого мы подбирали топ-5 самых несуразных образов Ким Кардашьян.