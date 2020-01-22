Кім Кардашьян в екстремально вузькій шкіряній спідниці підкреслила пишні форми - як у цьому ходити?

Кім Кардашьян обожнює зміни в стилі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім не упускає жодної можливості блиснути ефектними формами

Кім Кардашьян не перестає одночасно захоплювати та дивувати багатомільйонну армію шанувальників сміливими образами. Як відомо, 39-річна зірка реаліті-шоу про життя своєї сім'ї віддає перевагу виключно облягаючим і максимально спокусливим нарядам. Навіть поява на соціальних шоу не є винятком.

На даний момент Кім займається створенням документального фільму, тема якого ніяк не в'яжеться з гламурним життям красуні - долі американських ув'язнених. Документальна стрічка буде тривати дві години. Головні герої в ній - реальні люди, засуджені на тривалі терміни. Вони будуть розповідати, як ведуть боротьбу за справедливість. На даний момент Кім організувала масштабний промо-тур, з'являючись на десятках ТБ-каналах і різних шоу. Кім підкреслює, що особисто займалася проблемами ув'язнених, які, на їх думку, відбувають незаконний термін. Для цих цілей Кардашьян найняла групу професійних юристів, які відвідували в'язниці і спілкувалися там з людьми.

Так, про свій новий проект Кім днями розповіла на прес-конференції ТСА в Малібу. Крім того, світська левиця з важливою місією з'явилася в соціальне шоу "The Justice Project" де також розповіла про проект. До речі, після успішної "акції" Кардашьян подалася із знайомими до ресторану, щоб відсвяткувати успіх.

Ефектна Кім Кардашьян (скріншоти: twitter.com/KimKLegion)

При цьому, як зазвичай, увага модних ЗМІ була прикута до чергового образу Кім. Для важливого "соціального" виходу дружина Каньє Уеста вибрала ефектний аутфіт з дуже незвичним, але вдалим поєднанням текстур. У новому образі Кардашьян поєднує облягаючий плюшевий светр кольору хакі з екстремально вузькою спідницею з чорної штучної шкіри. Спідниця довжини міді має розріз до коліна. А інакше в ній просто неможливо було б ходити - настільки наряд щільно облягає пишні форми своєї власниці.

Довершують образ велюрові ботильйони на підборах і з гострим носком. До речі, взуття від бренду Balenciaga. І називається така модель "Knife boots" (дослівно - черевики-ножі) через дуже гострі носки. Вартість такої пари становить 1,290 доларів.

Скріншоти: instagram.com/kimkardashiansnap

Для такого самодостатнього образу Кардашьян вирішила не підбирати улюблені масивні прикраси з максимум блиску. Світська діва віддала перевагу непомітним сережкам. Волосся Кім поклала у великі локони, макіяж зроблений з акцентом на очі.

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