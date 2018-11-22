Кейт Миддлтон вышла в свет в элегантном наряде

Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджская посетила кафедру психологии и языковых наук в Лаборатории нейронауки

В среду, 21 ноября, Кейт Миддлтон посетила кафедру психологии и языковых наук в Лаборатории нейронауки в Лондоне (Великобритания). Об этом стало известно на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

Для делового визита герцогиня Кембриджская выбрала черную водолазку и элегантный костюм от Paule Ka - бордовый пиджак и юбку в тон.

Дополнили образ бархатные туфли черного цвета и клатч. Волосы супруги принца Уильяма были собраны в хвост, закрепленный черной бархатной лентой.

Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

На мероприятии Кейт появилась в компании своего частного секретаря Кэтри Куинн.

Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Там Миддлтон познакомилась с новыми исследованиями в области нейробиологии, узнала о взаимодействии окружающей среды и биологии, а также о том, как травмы мозга влияют на развитие маленьких детей.

Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня также познакомилась с профессором кафедры Имоном Маккрори, который провел ей подробную экскурсию по лаборатории, а также показал ей инновационную медицинскую аппаратуру — МРТ-томограф и сканер для изучения функций мозга.

Напомним, ранее мы писали, что Кейт Миддлтон после расставания с принцем Уильямом начала пить.

Кроме того, Кейт Миддлтон призналась, что не умеет нарезать хлеб.

Также мы писали, что ранее был назван самый популярный представитель британской королевской семьи.

Видео: (video.rbc.ua)