Кейт Міддлтон вийшла у світ в елегантному вбранні

Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня Кембриджська відвідала кафедру психології та мовних наук в Лабораторії нейронауки

У середу, 21 листопада, Кейт Міддлтон відвідала кафедру психології та мовних наук в Лабораторії нейронауки в Лондоні (Великобританія). Про це стало відомо на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram.

Для ділового візиту герцогиня Кембриджська вибрала чорну водолазку і елегантний костюм від Paule Ka - бордовий піджак і спідницю в тон.

Доповнили образ оксамитові туфлі чорного кольору і клатч. Волосся дружини принца Вільяма були зібрані у хвіст, закріплений чорною оксамитовою стрічкою.

Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

На заході Кейт з'явилася в компанії свого приватного секретаря Кєтрі Куїнн.

Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Там Міддлтон познайомилася з новими дослідженнями в області нейробіології, дізналася про взаємодії навколишнього середовища та біології, а також про те, як травми мозку впливають на розвиток маленьких дітей.

Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Герцогиня також познайомилася з професором кафедри Имоном Маккрорі, який провів їй детальну екскурсію по лабораторії, а також показав їй інноваційну медичну апаратуру — МРТ-томограф і сканер для вивчення функцій мозку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кейт Міддлтон після розлучення з принцом Вільямом почала пити.

Крім того, Кейт Міддлтон зізналася, що не вміє нарізати хліб.

Також ми писали, що раніше був названий найпопулярніший представник британської королівської сім'ї.

Відео: (video.rbc.ua)