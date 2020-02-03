Кейт Миддлтон, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон и другие: самые роскошные образы премии BAFTA-2020

Премия BAFTA, которая состоялась 2 февраля в лондонском Альберт-холле, уже давно обрела негласное звание британского «Оскара». Получить награду от Британской академии кино и телевизионных искусств так же престижно и значимо для любого деятеля киноиндустрии. Само мероприятие проходит в торжественной и роскошной обстановке, а потому вечер превращается в калейдоскоп лучших вечерних образов от мировых кутюрье.

Звезды на премии BAFTA 2020 (фото: instagram.com/bafta)

В этом году на красной дорожке блистало множество знаменитостей, как претендентов на премию, так и желающих поддержать коллег. Отметилась здесь и знаменитая британская чета – Кейт Миддлтон и принц Уильям. Герцогиня пришла в белом платье с золотистым узором от Alexander McQueen, в котором уже выходила в свет в 2012-м году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: instagram.com/bafta)

Одним из самых ярких образов вечера, без сомнения, стал Шарлиз Терон. Она появилась в сиреневом платье в пол от Dior с открытыми плечами и глубоким декольте. Не меньше внимания привлекла и Скарлетт Йоханссон в розовом платье, расшитом камнями и украшенном перьями. Оно подчеркнуло соблазнительную фигуру звезды и сделало ее невероятно притягательной.

Марго Робби вновь выбрала черный закрытый наряд с кружевом, главная изюминка которого – оголенная спина. Девушка триумфатора вечера Хоакина Феникса – Руни Мара – также отдала предпочтение черному. Как и дочь Джонни Деппа – Лили Роуз Депп. Только юная красотка решила быть максимально откровенной: она появилась в кружевном полупрозрачном платье Chanel, что продемонстрировало ее стройные ноги обнаженную грудь. Еще одна звездная красавица, которая унесла очередную статуэтку – Рене Зеллвегер – примерила бледно-розовое платье-футляре от Prada… Любуемся!

Гости вечера (фото: instagram.com/dior; instagram.com/versace; принскрин instagram.com/factsandgossip$ instagram.com/trendlifemag)