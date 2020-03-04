Кейт Миддлтон появилась в пальто 12-летней давности, которое носила до замужества с принцем Уильямом

Визит Кейт Миддлтон по Ирландии продолжается. Напомним, что 3 марта герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с официальным визитом в Ирландию, где пробудут до 5 марта. Вчера супруги посетили ряд мероприятий в Дублине. Сегодня, 4 марта у них был запланирован еще один не менее важный визит в столице Ирландии. Герцогиня Кэтрин и принц Уильяма посетили организацию Jigsaw, которая занимается поддержкой людей с проблемами психического здоровья.

На этот раз образ Миддлтон привлек двойное внимание публики. Ведь он получился особенный!

Перед публикой, которая уже ожидала герцогов у стен Jigsaw в Дублине, герцогиня Кембриджская появилась в пальто, которое уже надевала в 2008 году!

Кейт Миддлтон и принц Уильяма в 2008 году (скриншот: instagram.com/katecambridge24)

Таким образом герцогиня подчеркнула свое ответственное отношение к сознательной моде. А также дала новый повод поклонникам восхищаться собой. Ведь за более чем 10 лет фигура Миддлтон не изменилась! Она все еще может носить свои старые вещи.

Герцоги Кембриджские в 2020 году (скриншоты поста: instagram.com/katecambridge24)

Отмечается, что в этом пальто Кэтрин появилась в 2008 году в качестве официальной подружки принца Уильяма. На тот момент пара еще встречалась. Свадьбу они сыграли в 2011-м.

Тогда, в далеком 2008-м, Кэтрин сопровождала Уильяма на важном мероприятии. Его отец, принц Чарльз вручал Уильяму Aircrew brevet — знак летного экипажа. Это значок, который надевается на левую грудь над лентами с медалями. Таким образом Уильям был квалифицированн летным экипажем в Королевских военно-воздушных силах Британской армии.

Скриншоты поста: instagram.com/royal.addicted

Пальто классического кроя декорировано пуговицами, а также имеет застежку сбоку. Свой “архивный” образ Миддлтон дополнила замшевыми ботинками. Основная ж комбинация выполнена в черно-белых тонах. Это черные облегающие брюки, а также легкая черная блузка в белый горошек. Отметим, что принт polka dot актуален и в 2020 году.

Густые волосы Кэтрин собрала в объемную прическу каре. Макияж очень сдержанный — с акцентом на глаза. А вот в ушках — милые серебряные серьги с трилистником.

Скриншот поста: instagram.com/royal.addicted

В очередной раз супруга принца Уильяма уважила жителей Ирландии. Как известно, трилистник является зарегистрированным символом Ирландии. В соответствии с так называемой “поздней традицией” (первая запись датируется 1726 годом) растение белого клевера использовалось святым Патриком для иллюстрации догмата Святой Троицы. До этого “стильная поддержка” Кэтрин выражалась в нарядах зеленого цвета.