Кейт Міддлтон з'явилася в пальто 12-річної давності, яке носила до заміжжя з принцом Вільямом

Візит Кейт Міддлтон по Ірландії триває. Нагадаємо, що 3 березня герцог і герцогиня Кембриджські прибули з офіційним візитом в Ірландію, де пробудуть до 5 березня. Вчора подружжя відвідали ряд заходів в Дубліні. Сьогодні, 4 березня у них був запланований ще один не менш важливий візит у столиці Ірландії. Герцогиня Кетрін і принц Вільям відвідали організацію Jigsaw, яка займається підтримкою людей з проблемами психічного здоров'я.

На цей раз образ Міддлтон привернув подвійну увагу публіки. Адже він вийшов особливий!

Перед публікою, яка вже чекала герцогів біля стін Jigsaw в Дубліні, герцогиня Кембриджська з'явилася в пальто, яке вже одягала в 2008 році!

Кейт Міддлтон і принц Вільям у 2008 році (скріншот: instagram.com/katecambridge24)

Таким чином герцогиня підкреслила своє відповідальне ставлення до свідомої модиі. А також дала новий привід прихильникам захоплюватися собою. Адже за більш ніж 10 років фігура Міддлтон не змінилася! Вона все ще може носити свої старі речі.

Герцоги Кембриджські в 2020 році (скріншоти поста: instagram.com/katecambridge24)

Наголошується, що в цьому пальто Кетрін з'явилася в 2008 році в якості офіційної подружки принца Вільяма. На той момент пара ще зустрічалася. Весілля вони зіграли в 2011-м.

Тоді, в далекому 2008-му, Кетрін супроводжувала Вільяма на важливому заході. Його батько, принц Чарльз вручав Вільяму Aircrew brevet - знак льотного екіпажу. Це значок, який надягаєься на груди над стрічками з медалями. Таким чином Вільям був кваліфікований льотним екіпажем в Королівських військово-повітряних силах Британської армії.

Скріншоти поста: instagram.com/royal.addicted

Пальто класичного крою декороване гудзиками, а також має застібку збоку. Свій "архівний" образ Міддлтон доповнила замшевими черевиками. Основна ж комбінація виконана в чорно-білих тонах. Це чорні облягаючі штани, а також легка чорна блузка в білий горошок. Зазначимо, що принт polka dot актуальний і в 2020 році.

Густе волосся Кетрін зібрала в об'ємну зачіску каре. Макіяж дуже стриманий — з акцентом на очі. А ось у вушках — милі срібні сережки з трилисником.

Скріншот поста: instagram.com/royal.addicted

В черговий раз дружина принца Вільяма уважила жителів Ірландії. Як відомо, трилисник є зареєстрованим символом Ірландії. Відповідно до так званої "пізньої традицією" (перший запис датується 1726 роком) рослина білої конюшини використовувалося святим Патріком для ілюстрації догмату Святої Трійці. До цього "стильна підтримка" Кетрін виражалася в одязі зеленого кольору.