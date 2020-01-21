Кейт Міддлтон в сукні з прозорого тюлю підкорила ефектним образом на першому сольному прийомі принца Вільяма

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцог і герцогиня Кембріджські були господарями особливого вечора

Життя королівського двору Великобританії продовжує йти за затвердженим планом - пишні прийоми, зустрічі, заяви... Ніщо не видає "бурхливі пристрасті" у королівській родині з приводу відмови Меган Маркл і принца Гаррі від королівських обов'язків (офіційна заява прозвучала 8 січня). Нагадаємо, що Меган вже більше тижня живе з принцом Арчі в Канаді. Поки принц Гаррі займається врегулюванням різних питань у Великобританії.

І поки увага світових ЗМІ прикута до герцогів Сассекьких, Кейт Міддлтон і принц Вільям також часу дарма не витрачають. 20 січня герцоги Кембриджські здійснили свій черговий офіційний прийом. При цьому захід особливий для 2020-го року - це був перший сольний прийом, організований принцом Вільямом. Пройшов він у стінах Букінгемського палацу і приурочений до старту Британсько-Африканського інвестиційного саміту. Підкреслюється, що принц Вільям вперше виступив в якості самого високопоставленого представника королівської сім'ї. Тобто королева Єлизавета ІІ делегувала свої повноваження старшому онукові!

До речі, принц Гаррі так і не був помічений на заході, організованому старшим братом. Відзначається, що в цей вечір Гаррі якраз летів в Канаду до дружини і сина.

Герцог і герцогиня Кембриджські на першому сольному прийомі принца Вільяма (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Звичайно ж, увага гостей прийому була прикута до господині вечора. Для такого особливого випадку герцогиня Кетрін підібрала не менш особливий наряд. Перед гостями дружина принца Вільяма буквально виблискувала в розкішній вечірній сукні довжини міді від бренду Needle & Thread. Наряд виконаний з напівпрозорого тюля і рясно декорований паєтками та блискітками. Зверніть увагу, що сукня - приглушеного червоного відтінку. Як відомо, Міддлтон не часто одягає червоні наряди - лише для особливо урочистих заходів. Вишуканий образ герцогині Кембриджської доповнювали замшеві туфлі-човники в тон сукні. А також геометричний червоний клатч із золотою оправою. В цілому сукня ідеально підкреслює стрункі форми своєї власниці.

Також Кетрін вирішила відмовитися від прикрас - блискуче плаття і без того привертає увагу. У вушках блищали лише маленькі сережки.

Принц Вільям зустрічає високопоставлених гостей (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Вільям віддав перевагу класичному чорному костюму, доповнивши його білою сорочкою і червоним галстуком, завдяки чому образ принца гармонійно поєднувався з образом його дружини.

На прийомі Кетрін і Вільям поводилися максимально невимушено, мило спілкувалися з гостями і посміхалися на камеру - ніщо не видавало складну і дуже напружену обстановку в королівській родині.

До речі, на одному зі знімків можна побачити, як Міддлтон спілкується з принцесою Софі. Вдалині на тлі бачимо її чоловіка - принца Едварда.

Кейт Міддлтон спілкується з принцесою Софі, на тлі - принц Едвард (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, що саме їм випала честь замінити найближчим часом Меган Маркл і принца Гаррі, які тепер не зможуть відвідувати заздалегідь заплановані події. Зазначимо, що принц Едвард, граф Уессекський (55 років) є третім сином королеви Єлизавети II і її чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Принц Едвард і Софі познайомилися в 1993 році на благодійному заході, незабаром після чого почали зустрічатися. У червні 1999 року відбулася їх весілля. У Едварда і Софі є двоє дітей - дочка Луїза Віндзор (16 років) і син Джеймс Віндзор, віконт Северн (12 років).