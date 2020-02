Кейт Миддлтон эффектно выделяет талию в твидовом платье с пышной юбкой - сама элегантность

Кейт Миддлтон после небольшого перерыва порадовала поклонников новым ярким появлением. Напомним, что в новом 2020 году супруга принца Уильяма с головой ушла в реализацию масштабного проекта “5 Big Questions on the Under Fives”. Проект направлен на помощь в развитии детей Великобритании до 5 лет. Так как согласно проведенным исследованиям, именно опыт ребенка в возрасте от 0 до 5 лет определяет его будущий социальный статус. Герцогиня Кембриджская уже успела посетить десятки городов. Где она встречалась с сотрудниками учебных учреждений, общалась там с детьми и их родителями или опекунами. И каждый раз Кэтрин рассказывала о программе, делилась личным опытом воспитания троих детей.

Позже Кейт Миддлтон взяла небольшой перерыв, вернувшись после разъездов в Лондон. А 25 февраля под руку с принцем Уильямом Кэтрин отправилась на культурное мероприятие.

Герцог и герцогиня Кембриджские на мюзикле Dear Evan Hansen

Герцоги Кембриджские стали почетными гостями специального показа мюзикла Dear Evan Hansen. Мероприятие прошло в лондонском Noel Coward Theatre. В 2017 году это представление, повествующее о мальчике с социофобией, удостоили шести премий “Тони”. Мюзикл, состоявшийся 25 февраля, был проведен специально с целью поддержки Королевского фонда. Поэтому появление Миддлтон и принца Уильяма было обязательным.

Перед десятками фотографов, поджидающих у входа в Noel Coward Theatre Кейт Миддлтон блистала в элегантном вечернем аутфите. Для светского выхода Кэтрин выбрала твидовое черное платье длины миди, с пышной юбкой и V-образным вырезом. Наряд эффектно визуально удлинил силуэт герцогини и подчеркнул ее изящную фигуру. Платье от одного из любимых брендов Миддлтон — Eponine London.

Акценты в образе правильно расставляют яркие аксессуары. На ножках герцогини сверкали лодочки на тонкой шпильке от Jimmy Choo. Бренд подчеркивает, что туфли сделаны из переработанного пластика. Ранее поклонники герцогини уже видели эти туфли на ней — именно их она выбрала для посещения премии BAFTA-2020, которая состоялась в начале февраля этого года.

Клатч, который гармонично сочетается с туфлями, также от бренда Jimmy Choo.

Завершающая изюминка образа — бриллиантовые серьги из королевской коллекции. Волосы герцогиня завила в крупные локоны. Макияж сделан с акцентом на выразительные глаза.

Фото в материале: instagram.com/kensingtonroyal