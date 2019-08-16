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Кайлі Дженнер спокушає розкішними формами у відвертому купальнику

Lite » Мода 16.08.2019 - 22:26
Кайлі Дженнер спокушає розкішними формами у відвертому купальнику
Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Зірка представила новий гарячий образ

Кайлі Дженнер, як і більшість її сестер – володарка видатних форм. І вона обожнює їх підкреслювати спокусливими нарядами. Зараз зірка разом з коханим, донькою і друзями подорожує по Італії – вояж вона приурочила до святкування свого 22-річчя. І вбрання, як і купальники, красуні змінюються з блискавичною швидкістю.

Кайлі Дженнер спокушає розкішними формами у відвертому купальникуКайлі на яхті (фото: instagram.com/kyliejenner)

Нещодавно вона блищала в строкатому бікіні всіх відтінків веселки, потім – в блакитному від Chanel. А кілька годин тому показала надзвичайно сексуальний образ в яскраво-зеленому купальнику. Модель популярної зараз форми зробила талію Кайлі зорово максимально вузькою, а стегна і груди – пишними.

Кайлі Дженнер спокушає розкішними формами у відвертому купальникуКайлі Дженнер в Італії (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер сидить на своїй розкішній яхті на тлі мальовничого скелястого пейзажу, відкинувши волосся назад і підставивши обличчя сонцю. Такий гарячий кадр вона підписала дуже ємко: «Пристрасть до подорожей».

Шанувальники буквально відразу засипали її схвальними коментарями, а саме фото набрало понад 5 мільйонів лайків. До речі, Кайлі – одна з найпопулярніших в мережі сестер. На її сторінці вже понад 143 мільйонів фоловерів.

Кайлі Дженнер спокушає розкішними формами у відвертому купальникуКайлі "тестує" новинки своєї лінії (фото: instagram.com/kyliejenner)

Треба зазначити, що Кайлі дійсно обожнює подорожі. Особливо – максимально розкішні і комфортні. Світ досі обговорює її відпочинок на райських островах в честь запуску нової лінійки для шкіри, куди вона повезла друзів і близьких. Компанія полетіла святкувати на особистому літаку 22-літньої мільярдерки, а потім демонструвала все нові деталі розкоші. Кайлі пробула там досить довго і щодня публікувала масу фото і відео. Так що її активність в італійському круїзі вже не дивує шанувальників.

До речі, не менш активна в мережі останнім часом і старша сестра Кайлі – Кортні Кардашян. Зірка з дітьми відпочиває в Портофіно. І крім милих сімейних кадрів з дітьми, демонструє й гарячі в купальниках.

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