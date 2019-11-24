Подвійне попадання: Осадча вийшла в світ у ефектній прозорій сукні як у Кухар

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Ведуча показала вбрання, в якому в минулому році прима-баленина з'явилася на Танцях з зірками

Катя Осадча звикла блищати у вечірніх і коктейльних сукнях на світських заходах. Вона не тільки висвітлює культурне життя в Україні та за кордоном з телеекранів, але й сама є ведучою різних статусних урочистостей. Так, теледіва разом з чоловіком Юрієм Горбуновим вирушила до Одеси для проведення однієї з подій (якої саме, пара не уточнювала). У сторіз Instagram Катя похвалилася своїм вбранням для заходу. Виявилося, що в ідентичній сукні на одному з ефірів шоу Танці з зірками 2018 з'являлася Катерина Кухар.

До речі, дорога Каті і Юрія не обійшлася без пригод – через скасування авіарейсу ведучі добиралися до місця на авто та не упустили можливості поласувати хот-догами в дорозі.

На місці Катя переодяглася, зробила макіяж з акцентом на очі і уклала волосся в акуратну зачіску, довершуючи трендовим аксесуаром – широким обручем, прикрашеним камінням. У вухах – модні сережки-кільця.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Окремої уваги заслуговує плаття Каті від українського бренду Pollardi. Прозоре чорне вбрання в підлогу з довгим рукавом, прикрашене вишитими зірками. До речі, прима-балерина одягла під сукню лише боді, створивши більш провокативний образ, ніж її тезка-ведуча – Осадча ж обрала коротку чорну комбінацію.

Катерина Кухар на Танцях з зірками 2018 (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Очима чоловіка", - підписав один з кадрів теледіва. На іншому ж можна побачити самого Юрія Горбунова в класичному костюмі – шоумен робить селфі біля дзеркала.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Провівши захід, пара вирушила з Одеси в Київ. Катя встигла зробити селфі в дзеркалі і показала свій затишний тревел-образ: білий світшот з написом, чорні штани та зручне пальто-пуховик.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча продемонструвала нескінченні ноги і розкішне декольте в шикарному вбранні.