Катя Осадчая покорила элегантностью в платье-пиджаке на церемонии "Золотая Жар-птица" (фото)

Катя Осадчая не смогла пропустить одной из самых ярких за последнее время светских мероприятий – церемонию награждения музыкальной премии "Золотая жар-птица", которая состоялась в Киеве 18 апреля (во Дворце "Украина"). Гламурная тусовка собрала в одном месте "сливки общества": Джамала, Настя Каменских, Потап, Тина Кароль, Злата Огневич и многие другие.

Именитая телеведущая Осачдая со своей программой "Світське життя" также посетила мероприятие и взяла ряд интервью, которые можно будет просмотреть в ближайшем выпуске.

А пока что рассмотрим наряд Осадчей для светского вечера. Так, телеведущая блистала на красной дорожке в элегантном и очень необычном платье-костюме: с длинной приталенной юбкой в пол. Состоит оно из двух частей – словно из блестящего платья из люрекса и классического черного жакета. Очень оригинальный наряд на Осадчей – от украинского бренда GASANOVA.

Свой образ телеведущая дополнила классическими туфлями-лодочками черного цвета, а также ультра маленькой черной шляпкой с блестящим ободком. Длинные серьги, аккуратная укладка – вечерний образ идеален.

Стильная Катя Осадчая на церемонии "Золотая Жар-птица" (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая и не менее нарядный фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя (фото: instagram.com/antytila_official)

Кстати, еще одна звезда, которая продемонстрировала роскошную фигуру на церемонии "Золотая Жар-птица" - великолепная Настя Каменских, которая пришла в прозрачном облегающем платье с черным боди. Певица одной из первых поспешила сделать несколько ярким снимков.

Также тематике музыкальной премии по наряду соответствовала Джамала, которая блеснула в в стильном комбинезоне с золотым шоейфом. Исполнительница даже отметила, что очень волнуется перед выходом на красную дорожку и особенно на сцену.