ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Які сукні носити взимку: поради стиліста

Lite » Мода 31.10.2019 - 08:36
Які сукні носити взимку: поради стиліста
Ілюстративне фото (pexels.com)

Холоди - зовсім не привід не носити сукні та спідниці

З настанням холодів 90% дівчат прибирає на далекі полиці все те, що так подобається чоловікам, а саме - спідниці та сукні. І зовсім даремно - вважають стилісти. В Instagram-акаунті podium_boutique_72 були опубліковані корисні поради експертів, які ж сукні варто носити взимку, щоб виглядати стильно і не мерзнути.

1. Самий зрозумілий варіант - купити плаття з трикотажу: воно може був будь-якої довжини і крою, але дуже бажано, щоб у складі була хоча б крапля вовни або кашеміру. Носимо, в залежності від силуету, з ботильйонами, чобітьми, козаками, розбавляємо колготками і верхнім одягом.

Які сукні носити взимку: поради стиліста
Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

2. Сукня з щільного деніму темного тону - ідеально для образів з водолазками. Чому денім саме щільний? Тому що тонкий не має жорстких форм і погано виглядає з верхнім одягом, саме тому я прибрала свій джинсовий комбез спати до весни.

Які сукні носити взимку: поради стиліста
Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

3. Шкіра - абсолютно зимовий матеріал, який добре поєднується з затишними і щільними фактурами. Вибирайте еко або натуральну шкіру і пам'ятайте, що цей тренд - не на один сезон, він вічний.

Які сукні носити взимку: поради стиліста
Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

4. Ще один матеріал, в який хочеться одягатися саме восени або взимку - твід. Він дуже щільний і фактурний для літа і весни, а ось в холодну пору року буде грати не останню роль.

Які сукні носити взимку: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

5. Що стосується суконь з квітковим принтом, тут є кілька нюансів: звичайно, можна взяти таке плаття з літнього гардеробу, але пам'ятайте, що воно не повинно бути транспарантним: дуже дивно виглядають темні колготки під легкою сукнею, якщо в її принті немає темного пігменту.

Які сукні носити взимку: поради стиліста
Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

6. Обов'язково купіть плаття в стилі 70-х: цей стиль в моді практично завжди, і воно точно стане в нагоді вам, коли коханий скаже: дорога, я втомився від твоїх вічних джинсів.

Які сукні носити взимку: поради стиліста
Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

7. Бохо стилістика теж добре працює з зимовими кольорами і фактурами: хутро, замша, бахрома - обіграти таке плаття можна дуже круто.

Які сукні носити взимку: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

8. Ну і не забувайте, що скоро почнеться низка свят, і хоча б одна сукня з блиском вам точно знадобиться.

Які сукні носити взимку: поради стиліста

Ілюстративне фото (instagram.com/podium_boutique_72)⠀

Нагадаємо, стиліст Stacymills дала поради, як правильно носити натуральну і екошкіру.

Раніше стиліст Віка Барва назвала 10 речей, з якими давно пора розпрощатися.

Пам'ятка стильного модника: як приховати недоліки і виглядати на всі сто Стиліст назвала 10 речей, з якими давно пора розпрощатися
Новини України модастилист
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся