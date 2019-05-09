"Как бабушка": образ Насти Каменских вызвал неоднозначную реакцию в сети

Некоторые фаны отметили, что подобный наряд старит артистку
Настя Каменских недавно отпраздновала свой день рождения - 4 мая певице исполнилось 32 года, а празднование она устроила в Турции. После чего артистка растрогала сеть поздравлением Потапу, который 8 мая отметил свое 38-летие. На своей странице в Instagram исполнительница показала свой новый образ, который вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников.
Настя позировала в черном топе, на который сверху надела белый свитер, а также юбке-миди с цветочным принтом и бежевом плаще. Она дополнила образ черными полусапожками и эффектной сумкой с необычной застежкой в виде головы льва.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Многим фанам артистки ее наряд пришелся по душе - они назвали его стильным и эффектным.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Однако нашлось немало и таких, которые посчитали образ безвкусным и заявили, что он старит Каменских и она выглядит "бабушкой".
Напомним, ранее Настя Каменских в кожаных лосинах похвасталась незабываемой неделей в Турции.
А в СМИ тем временем появилась информация, что Потап и Настя Каменских назначили день свадьбы.