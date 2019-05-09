ru
ua

"Як бабуся": образ Насті Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі


Деякі фани відзначили, що подібний наряд старить артистку

Настя Каменських нещодавно відсвяткувала свій день народження - 4 травня співачці виповнилося 32 роки, а святкування вона влаштувала в Туреччині. Після чого артистка зворушила мережу привітанням Потапу, який 8 травня відсвяткував своє 38-річчя. На своїй сторінці в Instagram виконавиця показала свій новий образ, який викликав неоднозначну реакцію серед прихильників.

Настя позувала в чорному топі, на який зверху одягла білий светр, а також спідниці-міді з квітковим принтом і бежевому плащі. Вона доповнила образ чорними полусапожками і ефектною сумкою з незвичайною застібкою у вигляді голови лева.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Багатьом фанам артистки її вбрання припав до душі - вони назвали його стильним і ефектним.

  • "Красуня наша"
  • "Лялька барбі. Шик"
  • "Прото шикарно"
  • "Жінка феєрверк"
  • "Дуже ефектна жінка NK"
  • "Настя в образі"
  • "Сама чітка!"
  • "Відмінний смак. Ви дуже стильна красуня. Сумочка супер!"
  • "Сумка круть і видок"
  • "Стильно і красиво"

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Однак знайшлося чимало і таких, які вважали образ позбавленим смаку і заявили, що він старить Каменських і вона виглядає "бабусею".

  • "Несмак, цілковита))) це якийсь флешмоб???"
  • "Бомж стайл)))"
  • "Спідниця не дуже, як бабуся"
  • "Прикид, звичайно ж, своеобразний. Але зате як підкреслив витонченість і крихкість"
  • "Без образ... схожа На циганку!"
  • "Може це і мода, але у моєї бабусі в селі в таких спідницях років 10 тому так ходили"

Нагадаємо, раніше Настя Каменських в шкіряних лосинах похвалилася незабутнім тижнем в Туреччині.

А в ЗМІ тим часом з'явилася інформація, що Потап і Настя Каменських призначили день весілля.

 

Дуже гаряче! Смілива Полякова приголомшила повністю оголеними фото 17 років з дня знайомства: Маша Єфросиніна викликала бурю емоцій зворушливими фото з чоловіком
Читати всі новини