"Як бабуся": образ Насті Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі

Настя Каменських нещодавно відсвяткувала свій день народження - 4 травня співачці виповнилося 32 роки, а святкування вона влаштувала в Туреччині. Після чого артистка зворушила мережу привітанням Потапу, який 8 травня відсвяткував своє 38-річчя. На своїй сторінці в Instagram виконавиця показала свій новий образ, який викликав неоднозначну реакцію серед прихильників.

Настя позувала в чорному топі, на який зверху одягла білий светр, а також спідниці-міді з квітковим принтом і бежевому плащі. Вона доповнила образ чорними полусапожками і ефектною сумкою з незвичайною застібкою у вигляді голови лева.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Багатьом фанам артистки її вбрання припав до душі - вони назвали його стильним і ефектним.

"Красуня наша"

"Лялька барбі. Шик"

"Прото шикарно"

"Жінка феєрверк"

"Дуже ефектна жінка NK"

"Настя в образі"

"Сама чітка!"

"Відмінний смак. Ви дуже стильна красуня. Сумочка супер!"

"Сумка круть і видок"

"Стильно і красиво"

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Однак знайшлося чимало і таких, які вважали образ позбавленим смаку і заявили, що він старить Каменських і вона виглядає "бабусею".

"Несмак, цілковита))) це якийсь флешмоб???"

"Бомж стайл)))"

"Спідниця не дуже, як бабуся"

"Прикид, звичайно ж, своеобразний. Але зате як підкреслив витонченість і крихкість"

"Без образ... схожа На циганку!"

"Може це і мода, але у моєї бабусі в селі в таких спідницях років 10 тому так ходили"

Нагадаємо, раніше Настя Каменських в шкіряних лосинах похвалилася незабутнім тижнем в Туреччині.

А в ЗМІ тим часом з'явилася інформація, що Потап і Настя Каменських призначили день весілля.