"Немов янгол": зірка "Орла и Решки" показала струнку фігуру в сукні від українського дизайнера

Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Розбираємо вдалий образ Астровської "по камінчикам"

Ведуча морського сезону популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Аліна Астровська, яка раніше розповіла про поїздку на Шрі-Ланку, показала своїм шанувальникам одночасно дуже жіночний і ніжний образ, прогулявшись по курортному місті Ресіфі у Бразилії.

Так, для прогулянки Астровська обрала білосніжне плаття з повітряної бавовни від українського дизайнера ANNCHOO, наряди якої також є в гардеробі Насті Каменських і Каті Осадчої. Літнє плаття виділяється масивними рукавами-ліхтариками, ніжними воланами і складками. Тонку талію ведучої підкреслює широкий пояс-корсет з деніму блакитного кольору. Відзначимо, що вартість даної сукні — 3100 грн.

Аліна Астровська у сукні від ANNCHOO (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Свій легкий образ телеведуча доповнила розкішними масивними сережками із срібла від бренду HAPPY Accessories (вартість — 3000 руб.)

Завершують образ сріблясті шльопанці з лакованої шкіри від українського бренду Sokolick (вартість — 3250 грн).

Літня Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її новий образ.

"Красуня, схожа на ангела", — пише tasya_tr.

"Так ось як це виглядає — "легкою ходою..." — зазначає dskoblov.

"Аліна, сукня вам дуже личить", — захоплюється hair_katerina_mua.

"Найяскравіша і неперевершена ведуча! Дивлюся всі випуски з завмиранням серця", — зізнається sergej_strike.

"Красава! Прикраса "Орла і Решки"! Мрія будь-якого чоловіка!" — підкреслює olegargentina.

"Ну, як у тебе не закохатися?!" — пише the_godfather_vvs.

"Щаслива і вродлива", — наголошує dj_ivank.

Отже, повітряний образ Аліни Астровкой обійдеться в середньому в 7800 грн.

Плаття ANNCHOO за 3100 грн (фото: instagram.com/annchoo_brand)

Сережки HAPPY Accessories за 3000 руб. (фото: instagram.com/happyclub_74)

Шльопанці Sokolick за 3250 грн (фото: instagram.com/sokolick_kiev)

До речі, у своєму "стильному" пості телеведуча також по пунктах вказала 5 причин поїхати на відпочинок в Ресіфі.

Щорічний карнавал (в 2019 буде 5 березня). Атмосфера неймовірна! М'ясо та фрукти! Тут буде щасливий м'ясоїд і веган! Гравіола, маракужа, пінья — це ті рідкісні фрукти, які можна відразу спробувати. Океан 365 днів в році теплий! Крім того, тут є природні басейни, де фантастичний снорклінг! Шопінг! Тут багато прикольних і незвичайних речей за дуже доступні гроші, але бренди, такі як Gucci, DolceGabbana і т. д., тут дорожче через високий податок на ввезення. Музика! Ах, яка ж вона заводна! Звучить скрізь і завжди ці ритми змушують тебе танцювати!

Фото: instagram.com/alina_astrovskaya

Нагадаємо, раніше співведучий Астровської — Коля Серга — зважився на дуже небезпечний трюк. Ведучого накрило величезною хвилею.

Також нагадаємо, що продюсер Світлани Лободи, співавтор "Орла и Решки" Нателла Крапівіна зізналася, скільки коштував популярний проект на момент свого заснування.