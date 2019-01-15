"Немов янгол": зірка "Орла и Решки" показала струнку фігуру в сукні від українського дизайнера

Розбираємо вдалий образ Астровської "по камінчикам"
Ведуча морського сезону популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Аліна Астровська, яка раніше розповіла про поїздку на Шрі-Ланку, показала своїм шанувальникам одночасно дуже жіночний і ніжний образ, прогулявшись по курортному місті Ресіфі у Бразилії.
Так, для прогулянки Астровська обрала білосніжне плаття з повітряної бавовни від українського дизайнера ANNCHOO, наряди якої також є в гардеробі Насті Каменських і Каті Осадчої. Літнє плаття виділяється масивними рукавами-ліхтариками, ніжними воланами і складками. Тонку талію ведучої підкреслює широкий пояс-корсет з деніму блакитного кольору. Відзначимо, що вартість даної сукні — 3100 грн.
Аліна Астровська у сукні від ANNCHOO (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Свій легкий образ телеведуча доповнила розкішними масивними сережками із срібла від бренду HAPPY Accessories (вартість — 3000 руб.)
Завершують образ сріблясті шльопанці з лакованої шкіри від українського бренду Sokolick (вартість — 3250 грн).
Літня Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Шанувальники телеведучої поспішили прокоментувати її новий образ.
Отже, повітряний образ Аліни Астровкой обійдеться в середньому в 7800 грн.
Плаття ANNCHOO за 3100 грн (фото: instagram.com/annchoo_brand)
Сережки HAPPY Accessories за 3000 руб. (фото: instagram.com/happyclub_74)
Шльопанці Sokolick за 3250 грн (фото: instagram.com/sokolick_kiev)
До речі, у своєму "стильному" пості телеведуча також по пунктах вказала 5 причин поїхати на відпочинок в Ресіфі.
Фото: instagram.com/alina_astrovskaya
Нагадаємо, раніше співведучий Астровської — Коля Серга — зважився на дуже небезпечний трюк. Ведучого накрило величезною хвилею.
Також нагадаємо, що продюсер Світлани Лободи, співавтор "Орла и Решки" Нателла Крапівіна зізналася, скільки коштував популярний проект на момент свого заснування.