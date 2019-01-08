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Januhairy: знову набирає популярність флешмоб неголених ніг і пахв

Lite » Мода 08.01.2019 - 12:57
Januhairy: знову набирає популярність флешмоб неголених ніг і пахв
Фото: Лаура Джексон (instagram.com/janu_hairy)

Жінки з усього світу демонструють свої неголені пахви і ноги зі щетиною

Кампанія британської студентки Лаури Джексон за природну красу, яку вона запустила цієї зими в Instagram, набирає обертів по всьому світу.

Januhairy: знову набирає популярність флешмоб неголених ніг і пахвФото: (instagram.com/benhopper)

Акцію "мохнатості" вона присвятила природності жінок і після того, як перестала видаляти волосся на своєму тілі і відчула всі переваги життя без бритви, вона запропонувала дівчатам всього світу послідувати її прикладу і не голитися.

Januhairy: знову набирає популярність флешмоб неголених ніг і пахв

Фото: "Коли вам нема чого приховувати - ви можете вільно бути собою", - вважає дівчина (instagram.com/janu_hairy)

Januhairy — слово, утворене від англійських "січень" і "волохатий" стало девізом кампанії про любов до себе.

Januhairy: знову набирає популярність флешмоб неголених ніг і пахв

Фото: (instagram.com/hairygirlsarebeautiful)

"Хоча я відчувала себе звільненою і впевненішою, деякі люди не розуміли або не погоджувалися з тим, що я не голилися. Я зрозуміла, що нам ще багато належить зробити, щоб ми могли повністю та щиро приймати один одного", - сказала студентка в акаунті флешмобу в соцмережах.

Januhairy: знову набирає популярність флешмоб неголених ніг і пахв

Фото: "Суспільство веде себе так, ніби природне волосся, що росте на тілі, непривабливе і неприємне" , - вважає Лаура Джексон (instagram.com/janu_hairy)

Після того, як Лаура опублікувала знімок своїх пахв в Instagram, її акція стрімко почала набирати обертів, зараз в акаунті вже майже 5 тисяч підписників і кожен день до нього приєднуються сотні людей.

Januhairy: знову набирає популярність флешмоб неголених ніг і пахвФото: (instagram.com/hairygirlsarebeautiful)

Крім того, є ще одна мета всього "волохатого" проекту — дівчина хоче зібрати гроші на благодійну освітню програму Body Gossip, яка розповідає молодим людям про тіло і його особливості.

"Цей проект для того, щоб люди краще розуміли себе і інших", - пояснила вона.

Januhairy: знову набирає популярність флешмоб неголених ніг і пахвФото: (instagram.com/hairygirlsarebeautiful)

Нагадаємо, раніше ми писали про сім дивних трендів з минулого, які знову набирають популярність.

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