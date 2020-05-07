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З родзинкою: Лілія Ребрик захопила бездоганним діловим аутфітом

Lite » Мода 07.05.2020 - 13:53
З родзинкою: Лілія Ребрик захопила бездоганним діловим аутфітом
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія показала новий вдалий варіант для офісу

Лілія Ребрик активно входить в робочий режим в останній тиждень карантину через коронавірус. Українська телеведуча стала все частіше відвідувати студію програми "Ранок з Україною", де вона є ведучою разом з шоуменом Анатолієм Анатолічем. При цьому кожен раз Ребрик демонструє шанувальникам нові стильні образи. До яких варто придивитися на завершення весни! Тим більше, що скоро повертатися в офіс — Лілія якраз показала стильну ділову комбінацію.

Для дощового дня Ребрик вибрала двоколірний брючний костюм. На серії нових фото Лілія позує в злегка об'ємних брюках кольору морської хвилі. Брюки відмінно підкреслюють стрункі ніжки телеведучої. Також в центрі уваги образу — світлий жакет оригінального крою з асиметричним запахом. Свій образ Лілія доповнила лаковими човниками на тонкій шпильці сірого кольору. Густе волосся завите у великі локони, що додає діловому образу легкості і романтичності. Макіяж також стриманий — з акцентом на очі.

З родзинкою: Лілія Ребрик захопила бездоганним діловим аутфітом

А ось самий головний аксесуар образу — жовта парасолька.

“Сьогодні за прогнозами дощі вкриють всю країну. У нас вже заливає, накрапало всю ніч і зупинятися, схоже, не збирається. А що у вас? Пишіть звідки ви та яка у вас погода за вікном!" — підписала свій новий пост Лілія.

З родзинкою: Лілія Ребрик захопила бездоганним діловим аутфітом

З родзинкою: Лілія Ребрик захопила бездоганним діловим аутфітом

До речі, до цього Лілія демонструвала ще один вишуканий офісний аутфіт, до якого варто придивитися.

Раніше в студії "Ранку з Україною" теледіва з'явилася в світлій спідниці-дзвіночку довжини трохи нижче коліна. Доповнює образ куртка-жакет зеленого відтінку з місткими кишенями і широким поясом, що підкреслює талію. На ніжках — бузкові туфельки на шпильці. До речі, до такого прийому часто вдається британська дизайнерка Вікторія Бекхем. Визнана ікона стилю обожнює доповнювати свої образи туфлями кислотних відтінків.

З родзинкою: Лілія Ребрик захопила бездоганним діловим аутфітом

Тоді Лілія вирішила вдатися спогадам про минулу подорож з чоловіком в Париж.

“Рівно рік тому 6 травня я була в Парижі. Мріяла про це з дитинства. І не втомлююся дякувати чоловікові, що ми не відклали цю мрію «на завтра». Особливо гостро це усвідомлюєш сьогодні, в умовах карантину. Це важливо: жити тут і зараз. Здійснювати мрії і маленькі, і великі: поїздки, поцілунки, обійми, сукню, парфуми, туфлі. Хай навіть маленькі насолоди від життя - отримувати вкрай важливо!

Якщо мені хочеться торт - я сміливо замовлю саме торт, а не салат «бо він корисніший»! І вам раджу діяти так само. Не озирайтеся на людей навколо, на їхні думки чи оцінки. Любіть себе! За кожної можливості - балуйте себе. Цінуйте себе. І прошу: не мучайте себе негативними думками, надуманими обмеженнями, дієтами", — мотивує Лілія Ребрик.

Фото в матеріалі: instagram.com/ranok_ua

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