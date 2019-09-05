Изысканное утро: Лилия Ребрик очаровала эффектным образом в этно-стиле

Лилия Ребрик каждый утренний эфир меняет наряды и поражает поклонников отменным чувством стиля. Телеведущая предпочитает элегантные и женственные образы, которые, как правило, всегда дополняет обувью на каблуке. Платья, юбки с блузки с эффектным декольте, изысканные брючные костюмы смотрятся выигрышно на аппетитной фигуре теледивы. Впрочем, женственные наряды нисколько не мешают ей заниматься спортом и даже танцевать прямо в студии! Не обходит Лилия стороной и одежду в этно-стиле – в ее гардеробе немало вышиванок и вышитых платьев.

На серии новых фото в Instagam она красуется в ансамбле цвета электрик с национальными элементами. На Лилии - блузка с прозрачными рукавами и вставкой на спине, щедро декорированной вышивкой с крупными цветами, и баской, которая подчеркнула талию и придала аппетитную округлость бедрам. Низ – юбка-карандаш с прозрачной вышитой вшивкой на подоле.

Образ она дополнила закрытыми босоножками на тонком ремешке нежного небесно-голубого оттенка. Завершающий аккорд эффектного лука – крупные серьги с бело-желтым градиентом.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Так важливо, щоб ми, жінки, почували себе гармонійно. Щоб одяг підкреслював нашу індивідуальність, покращував нам настрій, щоб ми самі собі подобались! Мій ранок почався сьогодні вишукано: в етностилі. А ви який стиль в одязі полюбляєте?" - поинтересовалась ведущая.

Поклонники не устояли перед изысканной Лилии и поспешили "задобрить" ее комплиментами.

Ви надзвичайно гарні

Ліля Ви , як завжди чарівні,і сукня чудова і Вам до лиця

Лілічка, Ви найкраща

Туфли конечно как всегда мега крутые

Неймовірна. Красуня

Яка ж ви чарівна і вишукана! Захоплююсь такими жінками. Ви мотивуєте!

Такая красивая! И очень идёт такой цвет

Шикарно выглядите

Лиличка просто шикарная

А сукня- супер! Як і все інше, у вас хороший смак і фігурка

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Ранее Лилия Ребрик рассказала, как хорошо получаться на снимках и раскрыла личные секреты.