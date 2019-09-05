Вишуканбраз ранок: Лілія Ребрик зачарувала ефектним образом в етно-стилі

Телеведуча показала вишуканий образ з національними елементами
Лілія Ребрик кожен ранковий ефір змінює вбрання й вражає шанувальників відмінним почуттям стилю. Телеведуча полюбляє елегантні і жіночні образи, які, як правило, завжди доповнює взуттям на підборах. Сукні, спідниці з блузки з ефектним декольте, вишукані брючні костюми виглядають виграшно на апетитній фігурі теледіви. Втім, жіночні вбрання анітрохи не заважають їй займатися спортом і навіть танцювати прямо в студії! Не обходить Лілія стороною і одяг в етно-стилі – в її гардеробі чимало вишиванок і вишитих суконь.
На серії нових фото в Instagam вона красується в ансамблі кольору електрик з національними елементами. На Лілії - блузка з прозорими рукавами і вставкою на спині, щедро декорованою вишивкою з великими квітами, і баскою, яка підкреслила талію і надала апетитну округлість стегон. Низ – спідниця-олівець з прозорою вишитоювшивкой на подолі.
Вона доповнила образ закритими босоніжками на тонкому ремінці ніжного небесно-блакитного відтінку. Завершальний акорд ефектного луку – великі сережки з біло-жовтим градієнтом.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Так важливо, щоб ми, жінки, почували себе гармонійно. Щоб одяг підкреслював нашу індивідуальність, покращував нам настрій, щоб ми самі собі подобались! Мій ранок почався сьогодні вишукано: в етностилі. А ви який стиль в одязі полюбляєте?" - запитала ведуча.
Шанувальники не встояли перед вишуканою Лілії і поспішили "задобрити" її компліментами.
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Раніше Лілія Ребрик розповіла, як добре виходити на знімках і розкрила особисті секрети.