Іспанська сеньйорита: Джамала зачарувала новим повітряним образом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала потішила шанувальників цілою fashion-зйомкою

Не проходить і дня, щоб чудова Джамала не публікувала на своїй instagram-сторінці приголомшливі і дуже соковиті фото з відпочинку на Маврикії. При цьому крім екзотичних видів, барвистих пляжів та зелених пейзажів, українська виконавиця також час від часу радує своїх підписників ефектними образами.

Так, Джамала опублікувала дуже яскраве фото, на якому позує в розкішній рожевій сукні від українського бренду BENDUS KARINA. Довге повітряне плаття в складках і воланах оголює засмаглі плечі співачки. При цьому віддалено образ нагадує "іспанський стиль": у сукні Джамала виглядає, немов іспанська сеньйорита.

Виконавиця позує боса на тлі коренів екзотичних дерев.

Загадкова Джамала на Маврикії (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка, як завжди, не обмежилася одним лише знімком у своїй стрічці, але також опублікувала цілу серію фото в своєму instagram-сторіз.

Джамала в цьому платті вирушила на вечерю з чоловіком Сеїт-Бекіром. Паралельно роблячи фото на тлі заходу сонця, контрастуючої зелені пальм і на пляжі.

"Я вже говорила, що на відпочинок беру мінімум речей. Ось і на цей раз зі мною тільки дві сукні... Розумію жінок і чоловіків, які на відпочинку з радістю одягаються яскраво", — підписала один зі знімків Джамала.

Романтична Джамала в сукні від українського дизайнера (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники Джамали поспішили залишити відгуки.

"Красуня", — підкреслює katia_zharonina.

"Ви красуня. Гарного відпочинку!" — бажає pavlosiukolia.

"Дуже круто ставлюся до дрес-коду! Але на відпочинок завжди беру речей по мінімуму, тому так само як і ви, не завжди потрапляю. Але мені дуже подобається така задумка готелів!" — пише pasieka_masha.

Нагадаємо, раніше LITE писав, що Джамала зачитала реп, виконуючи в незвичайний манер українську колядку.

А ось що стосується суконь Джамали на відпочинок, то одне з них — червона сукня-вишиванка, що викликала фурор в мережі.

Джамала: біографія відео: РБК-Україна)