Ірина Шейк заінтригувала прихильників "постільною сценою" з відомим дизайнером

Ірина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)

Супермодель і дизайнер поділилися провокаційним кадром

Дружба 33-річної супермоделі Ірини Шейк і 44-річного Рікардо Тіші почалася давно, з успішного співробітництва. З тих пір Ірина регулярно бере участь у показах модельєра, виступає лицем його колекцій і з'являється на публіці в нарядах талановитого дизайнера. Також вони обожнюють визнаватися один одному в любові в соцмережах і не соромляться виносити міцні особисті відносини на публіку.

На днях Ірина запостила на своїй сторінці в Instagram вельми незвичайне фото – пара лежить в ліжку готельного номера. На Ірині надіто молочного відтінку плаття, на голові – рушник, а на обличчі ніякої косметики. Ріккардо теж у вельми "домашньому" вигляді – у білій футболці і шортах.

"Сплячі красуні", – написала вона під знімком. Тіші також опублікував фото на своїй сторінці і підписав: "дівич-Вечір".

Ірина Шейк і Рікардо Тіші (фото: instagram.com/irinashayk)

Звичайно ж, шанувальників схвилювало головне питання: куди дивиться коханий Ірини і батько її дитини Бредлі Купер? Вони тут же почали залишати обурені і жартівливі коментарі, натякаючи на невірність Ірини: "А де ж Бредлі?", "Це креативний директор Burberry. Він готує її вбрання! Бредлі скоро доведеться посунутися...", "Чому вона ніколи не постить фото з Бредлі?", "Бредлі, куди ти дивишся?", "Заспокойтеся, Бредлі фотографував", "А чоловік в курсі?", "Бредлі почне ревнувати тебе, дитинко", "Бредлі вільний, чи що? Піду припудрюсь", "Негарно якось виходить по відношенню до чоловіка", "Коли Бредлі пішов у магазин"...

Під постом Тіші також залишилася маса подібних коментарів. Відзначили фото "сердечками" і багато знаменитостей, які давно знають цю манеру парочки дуріти. "Люблю вас обох", – написала Джіджі Хадід.

До речі, Ірина, яка останнім часом постійно рекламує Burberry, порадувала шанувальників і ще однією новою кампанією – вона стала обличчям аромату Scandal a Paris від Jean Paul Gaultier. Для сексуального і провокаційного парфуму вона приміряла образ фатальної спокусниці. Сама Шейк ще не поділилася кадрами, але вони вже є в мережі.

Нагадаємо, раніше Ірина Шейк поділилася грайливим фото в сексуальному вбранні від Thierry Mugler.