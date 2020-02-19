Ирина Шейк "забыла" надеть брюки под рубашку, соблазняя длинными ножками

Ирина Шейк решила с головой “уйти в отрыв”. Тем более, что у молодой мамы и успешной топ-модели появилась такая возможность. Как известно, пока что актер Брэдли Купер взял к себе на время их с Шейк дочку - двухлетнюю малышку Лею. Отметим, что после разрыва пары в 2019 году девочка живет с мамой. При этом в откровенном интервью британскому VOGUE Ирина призналась, что поначалу чувствовала себя буквально разбитой, разрываясь между обязанностями мамы и работой.

Так что пока Купер проводит время с дочерью, Шейк отдыхает, как умеет. Так, 17 февраля после показа новой коллекции Burberry, музой которого она является, Ирина отправилась на вечеринку по случаю завершения показа. Здесь супермодель устроила по-настоящему жаркие танцы в одной лишь футболке. На этом головокружительные вечеринки не закончились.

18 февраля красотка отправилась на афтпати премии Universal Music BRIT Awards 2020. Кстати, сопровождал ее известный модельер, а также друг Риккардо Тиши, с которым Шейк мило обнималась на камеру.

Стильная Ирина Шейк в платье-рубашке (скриншот поста: instagram.com/_celebrityupdate)

Риккардо Тиши и Ирина Шейк (скриншоты поста: instagram.com/_celebrityupdate)

Как обычно, Шейк “отличилась”. На вечеринку модель надела откровенный наряд. Перед камерами “звезда танцпола” блистала в одной только голубой удлиненной рубашке, декорированной блестящими стразами. При этом длинноногая красотка решила ограничиться только этим предметом гардероба! Не надевая под рубашку брюки или юбку. Отметим, что это любимый прием Шейк - превращаться рубашки и футболки в “мини-платья”.

Пикантности образу также дополняют расстегнутые пуговицы. Ну что же, модель явно может себе это позволить - с такой фигурой и ножками!

Необычный образ Ирині дополняют белоснежные туфли с богатым декором - также в виде сверкающих стразов, на каблуке-рюмке.

Скриншот поста: instagram.com/_celebrityupdate

На нескольких фото все же заметно, что Шейк не рискнула оголяться полностью. Под рубашкой время от времени виднелись черные утягивающие шортики в бельевом стиле. Следует обратить на этот прием внимание, чтобы не попасть в “модный конфуз”, а стать действительно звездой вечеринки.

Брэдли Купер с дочкой Леей (скриншоты поста: instagram.com/_celebrityupdate)

Отметим, что тем временем Брэдли Купер с дочкой Леей опять попал в объектив папарацци. Счастливый и стильный папа нес дочку на руках. Девочка, к слову, также была одета не менее стильно. Так что не только мама-модель, но и папа-актер может стильно нарядить дочурку. Девочка была в любимом “платье-феи” с пышной фатиновой юбкой. На ножках - удобные кроссовки с белоснежной подошвой. Согревала крошку черная дутая куртка.