Ирина Шейк, Джиджи и Белла Хадид, Винни Харлоу и другие на юбилейном шоу Jean Paul Gaultier

Жан-Поль Готье, известный своим умением удивить и обескуражить публику, в этот раз превзошел сам себя. Все дело в том, что шоу мастера на Неделе моды в Париже, стало последним в рамках показа кутюрных коллекций. Об этом 67-летний дизайнер заявил в ролике, опубликованном за несколько дней до самого действа, призвав всех не пропустить грандиозное зрелище.

Шоу Жан-Поля Готье (фото: instagram.com/jpgaultierofficial)

И тут он оказался прав. Чтобы продемонстрировать свои роскошные творения, он собрал на подиуме главных моделей современности, актрис и певиц. Здесь блистали модели Ирина Шейк, Джиджи и Белла Хадид, Винни Харлоу, Карли Клосс, Коко Роша, бурлеск-дива Дита фон Тиз, певица Милен Фармер и многие другие. А наблюдать за последним шоу великого мастера пришли его друзья, поклонники и музы: Карла Бруни, Ева Герцигова, Летиция Каста…