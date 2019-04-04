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Ангел-путешественник: Наталья Водянова поделилась рецептом выхода из джетлага

Lite » Мода 04.04.2019 - 11:25
Ангел-путешественник: Наталья Водянова поделилась рецептом выхода из джетлага
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель и филантроп наконец вернулась к привычной жизни

Как известно, последнюю неделю 37-летняя знаменитость провела в Катаре, где участвовала в нескольких мероприятиях, а также устроила благотворительный бал от своего фонда "Обнаженные сердца" – Love Ball. Теперь же после многочисленных арабских приключений, перелетов и выматывающих, хоть и счастливых, встреч модель вернулась домой в Париж. И чтобы втянуться  к привычному ритму жизни и обрести свою идеальную форму, первым делом отправилась в свой любимый салон красоты – Balmain Hair Salon.

В своем Instagram она опубликовала яркий солнечный снимок и написала: "Лучший рецепт, чтобы победить джетлаг после путешествий? Солнце, веселье и много процедур от @balmainhairsalon".

Наталья Водянова

Весенняя Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Что ж, на фото знаменитая модель действительно выглядит отдохнувшей, спокойной и счастливой. На лице – никакого макияжа, а кожа буквально светится свежестью. Что сразу же отметили ее поклонники: "Цвет лица фантастический", "Вы выглядите потрясающе! Я подругам в пример показываю ваше фото… Вы пример вы для женщин) Я мама троих детей и тоже стараюсь", "Крошка, ты невероятна", "Человек-вдохновение, человек-весна", "Счастливая женщина", "Ангел-путешественник"…

Многие отметили и элегантность Натальи, которая для выхода надела коричневый гольф, жакет с цветочным принтом и белое пальто. Кстати, большая любительница наряжаться, за последние сутки Наталья, несмотря на джетлаг, уже успела показать и другой образ. Его знаменитая красавица запостила только в Instagram-сториз. Накануне Водянова вместе со своим возлюбленным и несколькими друзьями побывали на роскошном ужине. Для такого события она подобрала длинное ярко-голубое закрытое платье с укороченными рукавами и дополнила его стильным двухцветным колье.

Напомним, ранее Наталья Водянова блистала на конкурсе Fashion Trust Arabia в Катаре

Также до этого Наталья Водянова порадовала поклонников уютным фото

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