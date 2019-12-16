Икона стиля: Винни Харлоу демонстрирует идеальную фигуру в наряде трендового оттенка

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Девушка блистает в новом total look

Винни Харлоу – одна из знаменитостей, которой всегда удается удивить стильным нарядом. В этот раз девушка отдала предпочтение образу total look, обыграв один из самых трендовых оттенков – бежевый. Ансамбль составили топ с вырезом на груди и высоким воротником, облегающие брюки с высокой посадкой, а также ботильоны змеиной расцветки на высоких каблуках от Steve Madden.

В дополнение к ним Винни подобрала серую сумку, а завершали безупречный лук крупные серьги-кольца и золотистые украшения: браслеты, кольцо, подвеска… Волосы она заплела в дерзкие косы с золотистыми лентами, а макияж сделала яркий и выразительный. Получилось, как всегда, невероятно эффектно!

Винни Харлоу в новом образе (фото: instagram.com/winnieharlow)

Таким образом, звезда сообщила о своей новых поступлениях в коллекции, разработанной вместе с известной маркой Steve Madden. "Безнадежный романтик, мой малыш/@stevemaden x Винни Харлоу в сапожках «TINA» теперь можно найти по адресу stevemaden.com/winnieharlow", – написала она под фото. К слову, новинка стоит $ 150,95, на сайте можно найти и другие модели, созаднные Винни.

Винни проявила дизайнерский талант (фото: stevemadden.com)

Напомним, Харлоу объявила о запуске линии еще месяц назад. "Мне очень жаль, что я не смогу быть сегодня в Лондоне, чтобы встретиться со всеми вами в магазине @stevemadenuk! Лондон для меня как второй дом, так что не быть там, чтобы отпраздновать запуск моей коллекции со Стивом вместе с моими поклонниками, поистине душераздирающе.

Сотрудничество со Стивом и его командой было самым удивительным опытом, они помогли мне воплотить в жизнь творческие замыслы, которые у меня всегда были для моей собственной коллекции обуви. Несмотря на мое отсутствие, пожалуйста, наслаждайтесь невероятным новым магазином и дизайном, над которым я и Стив работали так усердно, мы так гордимся. Это еще не все, так что следите за этим пространством! Очень скоро я буду в Лондоне, чтобы праздновать со всеми", – написала Винни.

Винни к лицу бежевый (фото: instagram.com/winnieharlow)