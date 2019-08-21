Икона стиля: Роузи Хантингтон-Уайтли демонстрирует безупречный образ для бизнес-леди

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

32-летняя звезда вновь порадовала стильным луком

Роузи Хантингтон-Уайтли вновь демонстрирует свое умение одеться «просто, но со вкусом». В этот раз девушка примерила наряд, который станет идеальным для деловой встречи или офиса. Комплект составили юбка-карандаш, белый топ, белоснежные босоножки на шпильке с квадратным носком Bottega Veneta. В дополнение к ним – темные очки cat eye, сумка-косметичка от Дэниела Ли, известная в модных кругах как «пельмешек» и крупные серьги-кольца.

Волосы модель собрала в пучок, а макияж сделала в своем стиле: с упором на сияние и свежесть кожи. «Возвращаясь к бизнесу» – написала модель, а также основательница своего бренда Rose Inc.

Новый стильный выход Роузи (фото: instagram.com/rosiehw)

Поклонники Роузи оценили такой образ не менее эмоционально, чем остальные. Они всегда просят модель показать, как сочетать те или иные вещи, чтобы выглядеть так же сногсшибательно, как она. А она и рада стараться.

Хотя по микроблогу Хантингтон-Уайтли можно легко понять основные принципы. Чаще всего модель берет однотонный топ, блузу или рубашку простого кроя и дополняет необычным «низом». Еще одни пример она демонстрировала на днях. Роузи выбрала телесного оттенка майку, которую удачно сочетала с широкими белыми брюками. Дополнение – бежевого оттенка босоножки, уже проверенный клачт (который, к слову, идет ко всему!), солнцезащитные очки.

Топ + брюки = идельный лук (фото: instagram.com/rosiehw)

Интересно, что на странице модели также регулярно появляются фото разнообразных аксессуаров, косметики и предметов интерьера. Таким образом, можно сложить представление о ее уходе и быте. Что ж, наверняка это и делает страницу такой вдохновляющей и «живой».

Детали от Роузи (фото: instagram.com/rosiehw)

Напомним, недавно Роузи показала целую серию стильных сочетаний. Используя их, можно составить себе гардероб на пару недель вперед.