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Ікона стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє бездоганний образ для бізнес-леді

Lite » Мода 21.08.2019 - 19:32
Ікона стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє бездоганний образ для бізнес-леді
Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)

32-річна зірка знову порадувала стильним цибулею

Роузі Хантінгтон-Уайтлі знову демонструє своє вміння одягнутися «просто, але зі смаком». Цього разу дівчина приміряла вбрання, який стане ідеальним для ділової зустрічі або офісу. Комплект склали спідниця-олівець, білий топ, білосніжні босоніжки на шпильці з квадратным носком Bottega Veneta. В додаток до них – темні окуляри cat eye, сумка-косметичка від Деніела Чи і великі сережки-кільця.

Волосся модель зібрала в пучок, а макіяж зробила у своєму стилі: з на акцентом на свіжість шкіри. «Повертаючись до бізнесу» – написала модель, а також засновниця бренду Rose Inc.

Ікона стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє бездоганний образ для бізнес-ледіІкона стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє бездоганний образ для бізнес-ледіІкона стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє бездоганний образ для бізнес-леді

Ікона стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє бездоганний образ для бізнес-леді

Новий стильний вихід Роузі (фото: instagram.com/rosiehw)

Шанувальники Роузі оцінили такий образ не менш емоційно, ніж інші. Вони завжди просять модель показати, як поєднувати ті чи інші речі, щоб виглядати надзвичайно, як вона. А вона і рада старатися.

Хоча за микроблогу Хантінгтон-Уайтлі можна легко зрозуміти основні принципи. Найчастіше модель бере однотонний топ, блузку чи сорочку простого крою і доповнює незвичайним «низом». Ще один приклад вона демонструвала днями. Роузі вибрала тілесного відтінку майку, яку вдало поєднувала з широкими білими брюками. Додаток – бежевого відтінку босоніжки, вже перевірений клачт (який, до речі, йде до всього!), сонцезахисні окуляри.

Ікона стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє бездоганний образ для бізнес-ледіІкона стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє бездоганний образ для бізнес-ледіІкона стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє бездоганний образ для бізнес-ледіТоп + штани = ідельний цибуля (фото: instagram.com/rosiehw)

Цікаво, що на сторінці моделі також регулярно з'являються фото різноманітних аксесуарів, косметики і предметів інтер'єру. Таким чином, можна скласти уявлення про її звільнення і побут. Що ж, напевно це і робить сторінку такий надихає і «живий».

Ікона стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє бездоганний образ для бізнес-ледіІкона стилю: Роузі Хантінгтон-Уайтлі демонструє бездоганний образ для бізнес-ледіДеталі від Роузі (фото: instagram.com/rosiehw)

Нагадаємо, нещодавно Роузі показала цілу серію стильних сполучень. Використовуючи їх, можна скласти собі гардероб на пару тижнів вперед.

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