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Ікона стилю: розкішна Єва Лонгорія демонструє бездоганний total look

Lite » Мода 25.10.2019 - 18:29
Ікона стилю: розкішна Єва Лонгорія демонструє бездоганний total look
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса блищить в незвичайному образі

Єва Лонгорія – відома активістка і борець за права жінок. Вона регулярно бере участь в різних акціях і проектах, які прагнуть відновити справедливість по всьому світу. Днями їй випала чергова можливість продемонструвати свою відданість улюбленій справі – вона виступила на саміті FORTUNE Most Powerful Women Summit, що пройшов у Вашингтоні з 21-го по 23-е жовтня. А заодно 44-річна красуня показала новий незвичайний образ.

Ікона стилю: розкішна Єва Лонгорія демонструє бездоганний total lookЄва в новому образі (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва одягла костюм кремово-бежевого відтінку – жакет і вільного крою штани, які доповнили туфлі на запаморочливій шпильці, а також топ в тон всьому вбранню. Відмінним доповненням до нього стали контрастні деталі – годинник з червоним циферблатом і чорний манікюр. Макіяж вона зробила з акцентом на очі, а губи залишила нейтральними. Волосся Єві витягли і уклали на косий проділ. "Хто ще в монохромних образах?", – написала Єва.

Ікона стилю: розкішна Єва Лонгорія демонструє бездоганний total lookЄва обожнює бежевий (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники засипали Лонгорію захопленими коментарями, називаючи "іконою стилю" і "жінкою-мрією". Треба віддати їй належне – вона вміє себе подати і часто демонструє досить стильні вбрання. Але і без фешн-провалів не обійшлося.

До прикладу, нещодавно Єва відвідала захід, влаштований організацією Women's Media Center, що пройшов у Нью-Йорку. На івент вона прийшла у червоній відвертій сукні, яка підкреслила кожен сантиметр її тіла. Здавалося б, струнка Єва давно може собі дозволити такий наряд. Але багато шанувальників розкритикували вибір зірки, висловивши думку, що сукня підкреслила всі недоліки Лонгорії і зробила фігуру непропорційною.

Ікона стилю: розкішна Єва Лонгорія демонструє бездоганний total lookЄва Лонгорія на Women's Media Center (фото: instagram.com/evalongoria)

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