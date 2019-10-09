Икона стиля: Кейт Миддлтон демонстрирует, с чем сочетать самые модные брюки сезона

Кейт Миддлтон умеет очаровать весь мир своими образами. Недавно она посетила лондонский мусульманский центр Aga Khan Centre, куда пришла в изумрудном платье. Этот лук просто взорвал сеть и так понравился поклонникам, что весь мир с нетерпением ожидал новые выходы. И вот признанная икона стиля порадовала очереным стильным образом.

Кейт в музее (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Сегодня, 9 октября, 37-летняя Кейт отправилась в лондонский музей естествознания. Для выхода в свет она выбрала брюки от Jigsaw самого трендового фасона: широкие, укороченные, с высокой посадкой и стрелками. Особого очарования им придавал и сочный оливковый оттенок. Идеальным дополнением к брюкам стали бордового оттенка джемпер-водолазка с ажурным узором от Warehouse, туфли на устойчивом каблуке от Tod's, классическая "стеганая" сумочка Chanel с золотистой фурнитурой, а также серьги с бриллиантами.

Волосы Кейт, которые теперь переливаются соблазнительным золотистым оттенком, уложили в объемную укладку, а в макияже сделали акцент на выразительные глаза.

Кейт в новом стильном образе (фото: скриншоты instagram.com/catherine_thegreat_duchess)

Как и было запланировано, Миддлтон посетила научный центр биоразнообразия Анжелы Мармонт, который располагается в музее. Эта организация занимается дикими животными и ведет исследовательские проекты, направленные на изучение видов, представленных в Великобритании.

Кейт является патроном музея с 2013-го года и убеждена, что природа – самый необходимый фактор гармоничного развития для физического и психического здоровья, и детей в первую очередь. Своих малышей – 6-летнего принца Джорджа и 4-летнюю принцессу Шарлотту – она с уже давно влюбила в этот музей.

Кейт обожает детей (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

По словам самой герцогини, в детстве она сама часто посещала этот музей и вдохновлялась красотой природы. Сегодня же она обожает ездить туда вместе с детьми, которые живо интересуются всеми экспонатами.