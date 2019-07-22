Ікона стилю: Єва Лонгорія захоплює бездоганними образами і досконалим тілом

Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Вивчаємо топ-4 образи спекотної красуні

Єва Лонгорія, яка стала мамою в минулому році, успішно поєднує материнство з кар'єрою. Причому зірка намагається не пропускати жодної світської тусовки, а наряди обирає один іншого яскравіше. Тільки за останні кілька днів спекотна латиноамериканська красуня показала цілих 4 образи, які буквально підірвали мережу.

Єва Лонгорія останнім часом показує безліч стильних образів (фото: instagram.com/ermannoscervino)

Перший з них вона вибрала для церемонії нагородження Premios Juventud 2019, де відзначають заслуги молодих і перспективних іспанських знаменитостей. Чорний брючний костюм від Ermanno Scervino з лискучими візерунками по всій поверхні тканини зробив образ урочистим і ненудним. Вузькі брюки доповнив піджак з глибоким вирізом, під яким виднілося нижня білизна і розкішні груди Лонгорії. Доповнили лук босоніжки на високій шпильці, чокер на шиї і зібране у високий хвіст волосся. Завершальний штрих – яскравий макіяж з виразними smoky-eyes.

Єві до лиця всі відтінки зеленого (фото: instagram.com/charroxstylist)

Другий вона приміряла на премьерк фільму "Дора і Загублене місто", де зіграла одну з ролей. Єва одягла яскраво-зелений комбінезон з довгими рукавами, глибоким декольте і широкими брюками. Стильні деталі – вузький пояс на талії і кокетливі кишені на грудях – зробили фігуру Єви просто досконалою. Доповнювали образ об'ємна укладання і яскравий мейк-ап, який зробив погляд Лонгорії виразним і пекучим.

Лонгорія обожнює комбінезони (фото: instagram.com/evalongoria)

Третій образ не менш яскравий. 44-річна актриса знову віддала перевагу зеленому, але іншого відтінку. В цей раз крій комбінезона Лонгорії явно мав на меті підкреслити тендітність плечей, стрункість ніг і тонкість талії. Вона доповнила Наряд босоніжками бежевого відтінку на високому каблуці і виглядала по-справжньому елегантною і стильною.

Білий робить Єву свіжою і яскравою (фото: instagram.com/whiterunway)

В останньому з нашої добірки образі зірка з'явилася на презентацію журналу Haute Living, обкладинку якого прикрасила. На розкішний захід зірка прийшла у білій сукні трохи нижче колін від White Runway. Завдяки банту на талії воно також підкреслило стрункість Лонгорії, а завдяки відтінку – її засмаглу оксамитову шкіру. Доповнювали вбрання босоніжки на високих підборах з ремінцями на щиколотках, а також бездоганний макіяж.